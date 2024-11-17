Tuyển Sale Thị Trường thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 287 – 289, Đường Chợ Lớn, Quận 6

- Thực hiện các công việc tiếp thị, quảng cáo và bán dụng cụ câu cá của Công ty.

- Tìm kiếm khách hàng, tiếp cận, tư vấn sản phẩm của Công ty. Xây dựng và quản lý danh sách khách hàng có nhu cầu.

- Thuyết phục khách hàng sử dụng, đàm phán, ký kết và theo dõi triển khai hợp đồng bán hàng với khách hàng.

- Theo dõi đơn hàng và thu hồi công nợ.

- Chăm sóc khách hàng và duy trì quan hệ để tiếp tục sử dụng sản phẩm của Công ty.

- Thực hiện doanh số bán hàng theo kế hoạch kinh doanh của Công ty.

- Định kỳ thực hiện các báo cáo ngày, tháng, quý, năm theo sự phân công.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận (hoặc Ban Giám đốc).

- Nam, dưới 30 tuổi

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh doanh, hoặc chuyên ngành liên quan.

- Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp bằng tiếng Trung.

- Có kỹ năng tin học văn phòng (word, excel,...)

- Hiểu biết về dụng cụ câu cá là một lợi thế hoặc có sở thích câu cá.

- Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm với công việc.

- Nhanh nhạy, kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.

- Có phương tiện đi lại.

- Thu nhâp bao gồm: lương cơ bản: 9 - 12 triệu tùy kinh nghiệm (có thể thoả thuận) + Thưởng doanh số + Phụ cấp (công tác, ăn trưa, sinh nhật,v.v...)

- Được đào tạo cẩn thận bài bản từ đầu.

- Được cấp laptop, sim, điện thoại để phục vụ công việc.

- Mức lương cạnh tranh hấp dẫn, chính sách tăng lương định kỳ.

- Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho Người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.