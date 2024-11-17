Tuyển Sale Thị Trường thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Sale Thị Trường thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DAIWA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DAIWA VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DAIWA VIỆT NAM

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 287 – 289, Đường Chợ Lớn, Quận 6

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Thực hiện các công việc tiếp thị, quảng cáo và bán dụng cụ câu cá của Công ty.
- Tìm kiếm khách hàng, tiếp cận, tư vấn sản phẩm của Công ty. Xây dựng và quản lý danh sách khách hàng có nhu cầu.
- Thuyết phục khách hàng sử dụng, đàm phán, ký kết và theo dõi triển khai hợp đồng bán hàng với khách hàng.
- Theo dõi đơn hàng và thu hồi công nợ.
- Chăm sóc khách hàng và duy trì quan hệ để tiếp tục sử dụng sản phẩm của Công ty.
- Thực hiện doanh số bán hàng theo kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Định kỳ thực hiện các báo cáo ngày, tháng, quý, năm theo sự phân công.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận (hoặc Ban Giám đốc).

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, dưới 30 tuổi
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh doanh, hoặc chuyên ngành liên quan.
- Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp bằng tiếng Trung.
- Có kỹ năng tin học văn phòng (word, excel,...)
- Hiểu biết về dụng cụ câu cá là một lợi thế hoặc có sở thích câu cá.
- Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm với công việc.
- Nhanh nhạy, kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.
- Có phương tiện đi lại.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DAIWA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhâp bao gồm: lương cơ bản: 9 - 12 triệu tùy kinh nghiệm (có thể thoả thuận) + Thưởng doanh số + Phụ cấp (công tác, ăn trưa, sinh nhật,v.v...)
- Được đào tạo cẩn thận bài bản từ đầu.
- Được cấp laptop, sim, điện thoại để phục vụ công việc.
- Mức lương cạnh tranh hấp dẫn, chính sách tăng lương định kỳ.
- Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho Người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DAIWA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DAIWA VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 287 – 289, Đường Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

