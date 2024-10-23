Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIỆN ÍCH NHÀ SANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 122 Trần Duy Hưng, Trung Hoà,, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Giới thiệu, tư vấn và bán: Hệ thống lọc nước tổng và nước nóng trung tâm heatpump; Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, nội dung hợp đồng, tiến hành ký kết hợp đồng; Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, để có thể bán hàng tiếp tục sau này; Tìm kiếm và Phát triển mối quan hệ với khách hàng mới, liên hệ, gửi báo giá/chương trình khuyến mại tháng; Phối hợp cùng P. Dự án để giám sát việc lắp đặt, thi công về giải pháp nước; Lập kế hoạch, báo cáo kết quả công việc tuần/tháng theo định kỳ; Thực hiện công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/Cao đằng/Trung cấp nghề trở lên, ưu tiên chuyên ngành Kinh tế đối ngoại/ Ngoại thương/ Quản trị kinh doanh/Xây dựng và Cơ điện là lợi thế ...; Hoặc đã tham gia đào tạo nghề liên quan đến thi công xây dựng và cơ điện, điện lạnh, cấp thoát nước, kỹ thuật nước và môi trường nước...;

Kinh nghiệm:

Kinh nghiệm làm việc tại ví trí kinh doanh/sale/kỹ thuật từ 06 tháng; Ưu tiên chuyên ngành về Kỹ thuật, Xây dựng, Điện, Điện tử, Kiến trúc, Cấp thoát nước, Kỹ thuật nước và Môi trường nước...; Ưu tiên ứng viên đã kinh doanh/sales/kỹ thuật của các ngành hàng cao cấp (thang máy, điều hòa, cửa nhôm, nội thất, thiết bị vệ sinh, gạch, mặt hàng cao cấp trong xây dựng...); Chủ động, nhanh nhẹn, trách nhiệm và chịu áp lực công việc; Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, thiết lập và duy trì các mối quan hệ; Biết sử dụng Word, Excel, Autocad....

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIỆN ÍCH NHÀ SANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập > 10 triệu vnd (Lương CB + thưởng KPIs + Hoa hồng + phụ cấp ăn trưa);

Phụ cấp ăn trưa: Công ty tổ chức nấu ăn trưa cho CBNV tại Văn phòng; Lương tháng 13, thưởng hấp dẫn; Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4-1/5, Quốc Khánh, Tết Dương lịch,...; Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động; Được tham gia các sự kiện của Công ty: Sinh nhật, du lịch, liên hoan, team building, picnic, Year End Party, Hội nghị khách hàng,...; Được khám sức khỏe và đi du lịch định kỳ hàng năm; Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIỆN ÍCH NHÀ SANG

