Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIỆN ÍCH NHÀ SANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIỆN ÍCH NHÀ SANG
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIỆN ÍCH NHÀ SANG

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIỆN ÍCH NHÀ SANG

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 122 Trần Duy Hưng, Trung Hoà,, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Giới thiệu, tư vấn và bán: Hệ thống lọc nước tổng và nước nóng trung tâm heatpump; Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, nội dung hợp đồng, tiến hành ký kết hợp đồng; Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, để có thể bán hàng tiếp tục sau này; Tìm kiếm và Phát triển mối quan hệ với khách hàng mới, liên hệ, gửi báo giá/chương trình khuyến mại tháng; Phối hợp cùng P. Dự án để giám sát việc lắp đặt, thi công về giải pháp nước; Lập kế hoạch, báo cáo kết quả công việc tuần/tháng theo định kỳ; Thực hiện công việc khác theo phân công.
Giới thiệu, tư vấn và bán: Hệ thống lọc nước tổng và nước nóng trung tâm heatpump;
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, nội dung hợp đồng, tiến hành ký kết hợp đồng;
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, để có thể bán hàng tiếp tục sau này;
Tìm kiếm và Phát triển mối quan hệ với khách hàng mới, liên hệ, gửi báo giá/chương trình khuyến mại tháng;
Phối hợp cùng P. Dự án để giám sát việc lắp đặt, thi công về giải pháp nước;
Lập kế hoạch, báo cáo kết quả công việc tuần/tháng theo định kỳ;
Thực hiện công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/Cao đằng/Trung cấp nghề trở lên, ưu tiên chuyên ngành Kinh tế đối ngoại/ Ngoại thương/ Quản trị kinh doanh/Xây dựng và Cơ điện là lợi thế ...; Hoặc đã tham gia đào tạo nghề liên quan đến thi công xây dựng và cơ điện, điện lạnh, cấp thoát nước, kỹ thuật nước và môi trường nước...;
Kinh nghiệm:
Kinh nghiệm làm việc tại ví trí kinh doanh/sale/kỹ thuật từ 06 tháng; Ưu tiên chuyên ngành về Kỹ thuật, Xây dựng, Điện, Điện tử, Kiến trúc, Cấp thoát nước, Kỹ thuật nước và Môi trường nước...; Ưu tiên ứng viên đã kinh doanh/sales/kỹ thuật của các ngành hàng cao cấp (thang máy, điều hòa, cửa nhôm, nội thất, thiết bị vệ sinh, gạch, mặt hàng cao cấp trong xây dựng...); Chủ động, nhanh nhẹn, trách nhiệm và chịu áp lực công việc; Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, thiết lập và duy trì các mối quan hệ; Biết sử dụng Word, Excel, Autocad....
Kinh nghiệm làm việc tại ví trí kinh doanh/sale/kỹ thuật từ 06 tháng;
Ưu tiên chuyên ngành về Kỹ thuật, Xây dựng, Điện, Điện tử, Kiến trúc, Cấp thoát nước, Kỹ thuật nước và Môi trường nước...;
Ưu tiên ứng viên đã kinh doanh/sales/kỹ thuật của các ngành hàng cao cấp (thang máy, điều hòa, cửa nhôm, nội thất, thiết bị vệ sinh, gạch, mặt hàng cao cấp trong xây dựng...);
Chủ động, nhanh nhẹn, trách nhiệm và chịu áp lực công việc;
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, thiết lập và duy trì các mối quan hệ;
Biết sử dụng Word, Excel, Autocad....

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIỆN ÍCH NHÀ SANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập > 10 triệu vnd (Lương CB + thưởng KPIs + Hoa hồng + phụ cấp ăn trưa);
> 10 triệu vnd (Lương CB + thưởng KPIs + Hoa hồng + phụ cấp ăn trưa)
Phụ cấp ăn trưa: Công ty tổ chức nấu ăn trưa cho CBNV tại Văn phòng; Lương tháng 13, thưởng hấp dẫn; Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4-1/5, Quốc Khánh, Tết Dương lịch,...; Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động; Được tham gia các sự kiện của Công ty: Sinh nhật, du lịch, liên hoan, team building, picnic, Year End Party, Hội nghị khách hàng,...; Được khám sức khỏe và đi du lịch định kỳ hàng năm; Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;
Phụ cấp ăn trưa: Công ty tổ chức nấu ăn trưa cho CBNV tại Văn phòng;
Lương tháng 13, thưởng hấp dẫn;
Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4-1/5, Quốc Khánh, Tết Dương lịch,...;
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động;
Được tham gia các sự kiện của Công ty: Sinh nhật, du lịch, liên hoan, team building, picnic, Year End Party, Hội nghị khách hàng,...;
Được khám sức khỏe và đi du lịch định kỳ hàng năm;
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIỆN ÍCH NHÀ SANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIỆN ÍCH NHÀ SANG

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIỆN ÍCH NHÀ SANG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 122 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

