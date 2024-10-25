Tuyển Sale thu nhập 12 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

1. CHI TIẾT CÔNG VIỆC: (Job details)

Thực hiện công tác kinh doanh, bán hàng, quản lý khu vực kinh doanh. Công tác chăm sóc khách hàng, duy trì doanh số bán hàng theo qui định Thực hiện công tác nghiên cứu khách hàng, thị trường để giới thiệu sản phẩm. Phân tích, báo cáo thông tin khách hàng, kết quả kinh doanh bán hàng cho BLĐ công ty. Trực tiếp thực hiện công việc quản lý, xử lý các hoạt động kinh doanh bán hàng với khách hàng của công ty thông qua khả năng ứng dụng thành thạo các kỹ năng, kỹ thuật đàm phán, ngoại giao và liên kết. Kinh doanh phụ trách một trong các kênh như: Siêu Thị (MT) hoặc Cửa Hàng (GT), Nhà Hàng Khách Sạn (Horeca) cho từng khu vực Hà Nội, TP.HCM; Chuyên nhập khẩu và phân phối Rượu vang, soju, rượu mạnh, nước nho có gas,….. Làm việc tại: - VP Cty: 10 Trương Đình Hội, P.16, Q.8, TP. HCM - CN Hà Nội: Số 2 ngõ 36, Trung Hòa, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Thông tin chi tiết liên quan đến công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc trực tiếp với các khách hàng hiện tại, khách hàng tiềm năng và phối hợp với các bộ phận liên quan trong công ty nhằm thực hiện thành công các chiến lược kinh doanh, đạt mục tiêu doanh số. Quản lý dịch vụ khách hàng gồm: Giao hàng, hậu mãi, các cam kết và duy trì mối quan hệ với khách hàng ở các cấp, đảm bảo sự thông suốt trong quá trình bán hàng. Quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động quảng cáo, tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm của Công ty tại khu vực mình phụ trách. Khảo sát và phân tích thị trường: phân tích và dự báo xu hướng phát triển sản phẩm, hoạt động kinh doanh và tình hình cạnh tranh trên thị trường và đề ra những mục tiêu rõ ràng và phù hợp với những mục tiêu thị trường. Lập kế hoạch và triển khai phát triển mạng lưới khách hàng, tăng doanh số bán hàng. Phân tích các dữ liệu về doanh số, dự báo các xu hướng cho sự phát triển công tác bán hàng của công ty. Thực hiện công tác đào tạo, huấn luyện nhân viên trực thuộc: kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp với khách hàng, thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, báo cáo, cách thức trưng bày, bảo quản sản phẩm...

Tại CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thoải mái , lịch sự, sang trọng, đẳng cấp. Cơ hội thăng tiến đối với nhân viên làm việc gắn bó lâu dài Lương + Thưởng Hoa Hồng/ Thưởng kỳ, năm hấp dẫn. Thưởng chương trình, thưởng theo hạng mục,.... Xem xét tăng lương theo năng lực Du lịch hằng năm (trong nước và ngoài nước), party cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM

