Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH DẦU NHẬP KHẨU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DẦU NHẬP KHẨU VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/11/2024
CÔNG TY TNHH DẦU NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH DẦU NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 48 ngõ 56 Lê Quang Đạo, Phú Đô, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Kinh doanh các sản phẩm dầu nhớt , chất lỏng công ty nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, Đưc ... dành cho xe hơi .
- Khách hàng : Gara ô tô, cơ sở lốp ô tô, trung tâm CSXH, Đại lý ô tô, Đội xe ....trên toàn quốc ( 50.000 shop)
- Đánh giá thị trường và đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đề xuất giải pháp bán hàng.
- Chăm sóc khách hàng có sẵn của công ty và tìm kiếm khách hàng mới.
- Chấp nhận đi công tác để hỗ trợ Khách hàng khi có yêu cầu.
- Lập kế hoạch bán hàng và phát triển cụ thể cho từng thị trường khi được phân công
- Báo cáo kết quả kinh doanh .
- Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng và thu hồi công nợ.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm tối thiểu: 1 năm sale
- Tuổi từ 28 đến 35
- Bằng lái B2
- Ngoại hình ưa nhìn, năng động, cầu tiến
- Khả năng giao tiếp tốt.
- Sẵn sàng đi công tác xa, chịu được áp lực trong công việc.
- Trung thực, nhiệt huyết, yêu thích công việc bán hàng.
- Tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH DẦU NHẬP KHẨU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập Trung bình từ 12-20tr++ / tháng
(Lương cứng : 8-11tr theo thỏa thuận , Phụ cấp ăn , điện thoại 1050k , Thưởng Doanh số bậc thang từ 1-5% theo doanh số)
- Phụ cấp công tác phí
- Ký hợp đồng chính thức đóng bảo hiểm xã hội
- Thưởng các ngày đặc biệt : Sinh nhật , lễ tết ....
- Được đào tạo về sản phẩm công ty , kỹ năng bán hàng thị trường
- Chế độ xét tăng lương mỗi năm một lần.
- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của Công ty.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao .
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Trợ cấp ăn trưa; Xăng xe; Điện thoại; Trang phục.
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DẦU NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DẦU NHẬP KHẨU VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DẦU NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 48, Ngách 8/11 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

