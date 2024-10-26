Tuyển Sale thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Kim Hoàn, Ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tìm kiếm, phát triển mới khách hàng sản phẩm thiết kế Website, Hosting, tên miền

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm dịch vụ thiết kế Webstie, Hosting, tên miền của công ty tới khách hàng.

Đàm phán với khách hàng, hỗ trợ ký hợp đồng.

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng, giải đáp vướng mắc của khách hàng về sản phẩm dịch vụ của công ty

Nhận và chăm sóc nguồn khách hàng từ công ty giao xuống, đảm bảo hiệu quả chuyển đổi.

Thực hiện các công việc khác do Ban Giám Đốc phân công và điều động

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tư duy phân tích, nhận định vấn đề và chủ động đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc về dịch vụ thiết kế website; kinh nghiệm telesale

Trung thực, nhanh nhen, khả năng giao tiếp tốt

Tại Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 7.000.000 - 10.000.000 (đã bao gồm phụ cấp) + Commission (Upto 25M)

Thử việc 100% lương + có hoa hồng ngay trong thời gian thử việc

KHÔNG YÊU CẦU LAPTOP

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Team Leader

Review theo KPI hoặc tối thiếu 3 tháng/lần

Thưởng các dịp Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch, Tết âm lịch,...

Nghỉ phép: 15 ngày nghỉ phép hưởng nguyên lương

Được tham gia các chương trình đào tạo: sản phẩm, kỹ năng...

Bảo hiểm xã hội: Tham gia theo quy định nhà nước

Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm (tối thiểu 2 lần/năm);

Tham gia các hoạt động văn hoá thể thao (bóng đá, văn nghệ...), các hoạt động vui chơi

Teabreak hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang

