Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 10 phổ quang, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tư vấn và bán các sản phẩm phụ gia thực phẩm cho khách hàng trong ngành công nghiệp thực phẩm Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp phụ gia phù hợp Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong việc sử dụng sản phẩm phụ gia Theo dõi xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm Tham gia các hội chợ, triển lãm ngành thực phẩm để quảng bá sản phẩm Lập báo cáo bán hàng và phân tích dữ liệu khách hàng

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm hoặc các ngành liên quan Có kiến thức cơ bản về phụ gia thực phẩm và ứng dụng trong công nghiệp Kỹ năng tư vấn kinh doanh và chăm sóc khách hàng tốt Khả năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm Sẵn sàng đi công tác để gặp gỡ khách hàng khi cần thiết Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm Thưởng theo doanh số bán hàng và hiệu quả công việc Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng bán hàng Cơ hội thăng tiến trong công ty theo năng lực Bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp theo quy định của nhà nước Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Nghỉ phép có lương, các ngày lễ tết theo quy định Tham gia các hoạt động team building, du lịch công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.