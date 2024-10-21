Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI
- Hồ Chí Minh: số 10 phổ quang, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Tư vấn và bán các sản phẩm phụ gia thực phẩm cho khách hàng trong ngành công nghiệp thực phẩm
Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng
Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp phụ gia phù hợp
Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong việc sử dụng sản phẩm phụ gia
Theo dõi xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm
Tham gia các hội chợ, triển lãm ngành thực phẩm để quảng bá sản phẩm
Lập báo cáo bán hàng và phân tích dữ liệu khách hàng
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về phụ gia thực phẩm và ứng dụng trong công nghiệp
Kỹ năng tư vấn kinh doanh và chăm sóc khách hàng tốt
Khả năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Sẵn sàng đi công tác để gặp gỡ khách hàng khi cần thiết
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm
Thưởng theo doanh số bán hàng và hiệu quả công việc
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng bán hàng
Cơ hội thăng tiến trong công ty theo năng lực
Bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp theo quy định của nhà nước
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Nghỉ phép có lương, các ngày lễ tết theo quy định
Tham gia các hoạt động team building, du lịch công ty hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
