Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phú Mỹ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Tuyển dụng, đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân sự kinh doanh khu vực theo mục tiêu và định hướng của Công ty. Phát triển thị trường, hỗ trợ bán hàng, quản lý khách hàng & NPP, quản lý nhân viên. Theo dõi doanh số, cách thức triển khai bán hàng cho từng nhân viên, theo dõi công nợ. Tổng hợp đánh giá về tình hình nhân sự, khách hàng, đảm bảo khách hàng và doanh số bán hàng, hoàn thành chỉ tiêu khu vực. Tổng hợp dữ liệu, phân tích đánh giá tình hình từng địa bàn, tính hiệu quả của các chương trình chính sách công ty. Xây dựng kế hoạch triển khai phát triển khu vực. Triển khai kế hoạch kinh doanh, marketing cho khu vực phụ trách. Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh: chương trình, chính sách, thị trường... Tham vấn cho Giám đốc bán hàng miền về chính sách bán hàng phù hợp. Báo cáo, phân tích, đề xuất tình hình kinh doanh theo định kỳ và theo yêu cầu. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý khu vực, quản lý vùng. Có khả năng giao tiếp, đàm phán, đào tạo tốt. Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng điều hành và quản lý tốt. Nhạy bén và hiểu biết về thị trường khu vực Tây Ninh Am hiểu thị trường kênh nhượng quyền thương hiệu là một lợi thế Có khả năng chịu được áp lực công việc, gắn bó lâu dài, khả năng di chuyển tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thử việc 85% lương cơ bản Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ Luật Lao Động

Mức lương thử việc 85% lương cơ bản

Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN

Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ Luật Lao Động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

