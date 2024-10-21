Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Shophouse 01 - Eco Green SaiGon, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Tìm kiếm khách thuê, và thực hiện các công việc liên quan đến giao dịch ký hợp đồng với Khách thuê. Theo dõi và nhắc khách thuê đóng các khoản phí: tiền thuê nhà, tiền điện, phí quản lý (Sẽ có PM hỗ trợ về công việc này), ...v.v Hỗ trợ khách trong quá trình thuê (Sẽ có PM hỗ trợ về công việc này): đăng ký tạm trú, check in nhận căn hộ với Ban Quản lý, ...v.v Nguồn hàng căn hộ có sẵn hơn 100 căn

Tìm kiếm khách thuê, và thực hiện các công việc liên quan đến giao dịch ký hợp đồng với Khách thuê.

Theo dõi và nhắc khách thuê đóng các khoản phí: tiền thuê nhà, tiền điện, phí quản lý (Sẽ có PM hỗ trợ về công việc này), ...v.v

Hỗ trợ khách trong quá trình thuê (Sẽ có PM hỗ trợ về công việc này): đăng ký tạm trú, check in nhận căn hộ với Ban Quản lý, ...v.v

Nguồn hàng căn hộ có sẵn hơn 100 căn

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm trong việc cho thuê/bán căn hộ các dự án 1 năm trở lên Sinh năm 1994 đến năm 2000 Nhanh nhẹn, hoạt bát; Quận 7 yêu cầu Nam ưu tiên ứng viên ở gần Eco Green Saigon, Q7 Quận 9 yêu cầu nữ ưu tiên ứng viên ở gần Vinhomes Grand Park, Q9

Kinh nghiệm trong việc cho thuê/bán căn hộ các dự án 1 năm trở lên

Sinh năm 1994 đến năm 2000

Nhanh nhẹn, hoạt bát;

Quận 7 yêu cầu Nam ưu tiên ứng viên ở gần Eco Green Saigon, Q7

Quận 9 yêu cầu nữ ưu tiên ứng viên ở gần Vinhomes Grand Park, Q9

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 5.000.000 (net) + cơm 30.000/ngày + chuyên cần + hoa hồng (sale trực tiếp tính 25%-50%/căn, sale qua môi giới ngoài 8%/căn); Phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty và nhà nước; Đóng BHXH; Thử việc 2 tháng (nhận 90% lương chính thức); Đi du lịch hàng năm trong và ngoài nước

Lương : 5.000.000 (net) + cơm 30.000/ngày + chuyên cần + hoa hồng (sale trực tiếp tính 25%-50%/căn, sale qua môi giới ngoài 8%/căn);

Phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty và nhà nước;

Đóng BHXH;

Thử việc 2 tháng (nhận 90% lương chính thức);

Đi du lịch hàng năm trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin