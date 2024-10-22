Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH BEGLOW làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH BEGLOW làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH BEGLOW
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY TNHH BEGLOW

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH BEGLOW

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: No11, LK 13 Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Check inbox, comment, tư vấn và báo giá cho khách, upsale cho khách các sản phẩm kết hợp với nhau để tăng được GTTB đơn lên. Thu thập thông tin và lên đơn cho khách Xử lý đổi size, đổi trả hàng Thay đổi album ảnh upsale 1 tuần/1 lần Theo dõi tình trạng đơn hàng
Check inbox, comment, tư vấn và báo giá cho khách, upsale cho khách các sản phẩm kết hợp với nhau để tăng được GTTB đơn lên.
Thu thập thông tin và lên đơn cho khách
Xử lý đổi size, đổi trả hàng
Thay đổi album ảnh upsale 1 tuần/1 lần
Theo dõi tình trạng đơn hàng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trên 1 năm sale online (ưu tiên có kinh nghiệm sale chốt đơn mặt hàng quần áo nữ) Có hiểu biết về ngành may mặc thời trang nữ (hiểu biết về chất liệu vải/phụ liệu, size cơ thể theo chiểu cao/cân nặng.... Biết sử dụng Pancake, Lark là 1 lợi thế
Có kinh nghiệm trên 1 năm sale online (ưu tiên có kinh nghiệm sale chốt đơn mặt hàng quần áo nữ)
Có hiểu biết về ngành may mặc thời trang nữ (hiểu biết về chất liệu vải/phụ liệu, size cơ thể theo chiểu cao/cân nặng....
Biết sử dụng Pancake, Lark là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH BEGLOW Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 – 10.000.000 đồng Lương cơ bản + Lương KPI + Lương Doanh thu (0.5- 1.4% Doanh thu chốt được) + PC ăn: 650k/tháng Thời gian thử việc: 01 tháng Chế độ khác: BHXH, Ngày phép, Du lịch, quà ngày lễ trong năm, thưởng tết,.. đầy đủ theo quy định công ty Môi trường làm việc thân thiện, lộ trình thăng tiến, sản phẩm đã có thương hiệu.
Thu nhập: 8.000.000 – 10.000.000 đồng Lương cơ bản + Lương KPI + Lương Doanh thu (0.5- 1.4% Doanh thu chốt được) + PC ăn: 650k/tháng
Thời gian thử việc: 01 tháng
Chế độ khác: BHXH, Ngày phép, Du lịch, quà ngày lễ trong năm, thưởng tết,.. đầy đủ theo quy định công ty
Môi trường làm việc thân thiện, lộ trình thăng tiến, sản phẩm đã có thương hiệu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEGLOW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BEGLOW

CÔNG TY TNHH BEGLOW

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: C-TT6-3 tại Dự án Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, phườngVạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

