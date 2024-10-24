Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GREEN GOLD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: N4, Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm của công ty đến khách hàng. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và tiềm năng. Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược bán hàng để đạt được chỉ tiêu doanh số. Nghiên cứu thị trường, cập nhật xu hướng làm đẹp và nhu cầu của khách hàng. Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng, giải đáp thắc mắc về sản phẩm. Thực hiện các hoạt động quảng bá sản phẩm thông qua các kênh bán hàng trực tuyến và trực tiếp. Phối hợp với các bộ phận khác để tổ chức các sự kiện, chương trình khuyến mãi.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng mỹ phẩm hoặc làm đẹp là một lợi thế. Khả năng giao tiếp tốt, ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung. Kỹ năng thuyết phục, đàm phán tốt. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GREEN GOLD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hoa hồng hấp dẫn. Mức lương cứng 8tr - 12tr + hoa hồng + tiền thưởng Cơ hội thăng tiến trong công việc. Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

