Tuyển Sale thu nhập 8.5 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GREEN GOLD
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GREEN GOLD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GREEN GOLD

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: N4, Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm của công ty đến khách hàng. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và tiềm năng. Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược bán hàng để đạt được chỉ tiêu doanh số. Nghiên cứu thị trường, cập nhật xu hướng làm đẹp và nhu cầu của khách hàng. Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng, giải đáp thắc mắc về sản phẩm. Thực hiện các hoạt động quảng bá sản phẩm thông qua các kênh bán hàng trực tuyến và trực tiếp. Phối hợp với các bộ phận khác để tổ chức các sự kiện, chương trình khuyến mãi.
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm của công ty đến khách hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược bán hàng để đạt được chỉ tiêu doanh số.
Nghiên cứu thị trường, cập nhật xu hướng làm đẹp và nhu cầu của khách hàng.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng, giải đáp thắc mắc về sản phẩm.
Thực hiện các hoạt động quảng bá sản phẩm thông qua các kênh bán hàng trực tuyến và trực tiếp.
Phối hợp với các bộ phận khác để tổ chức các sự kiện, chương trình khuyến mãi.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng mỹ phẩm hoặc làm đẹp là một lợi thế. Khả năng giao tiếp tốt, ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung. Kỹ năng thuyết phục, đàm phán tốt. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng mỹ phẩm hoặc làm đẹp là một lợi thế.
Khả năng giao tiếp tốt, ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung.
Kỹ năng thuyết phục, đàm phán tốt.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GREEN GOLD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hoa hồng hấp dẫn. Mức lương cứng 8tr - 12tr + hoa hồng + tiền thưởng Cơ hội thăng tiến trong công việc. Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Mức lương cạnh tranh và hoa hồng hấp dẫn.
Mức lương cứng 8tr - 12tr + hoa hồng + tiền thưởng
Cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GREEN GOLD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GREEN GOLD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GREEN GOLD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 17-11 tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

