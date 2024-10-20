Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Golden Lotus làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Unit 08, Tầng 15A, Tòa nhà văn phòng TechnoPark Tower, KĐT Gia Lâm - Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội., Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Khai thác, tìm kiếm nguồn khách hàng mới Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng cũ Xây dựng chương trình du lịch và trực tiếp tư vấn, bán tour cho khách hàng Các công việc khác.

Hiểu biết kiến thức liên quan đến ngành du lịch, quản trị lữ hành, kinh doanh, quản trị khách sạn (không y/c bằng cấp) Có hiểu biết về văn hóa, địa lý,... của thị trường du lịch mục tiêu Có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh (trong ngành du lịch là một lợi thế) Am hiểu, yêu thích các hoạt động, xu hướng du lịch (đã từng có nhiều trải nghiệm du lịch là một lợi thế) Có kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, các kỹ năng hỗ trợ cho công việc, hoạt ngôn.

Mức lương: Lương cứng thỏa thuận theo cơ chế + Hỗ trợ + % Doanh số + Thưởng... Chế độ: BHXH theo Bộ Luật Lao động Văn phòng làm việc hiện đại - Tòa nhà văn phòng hạng A Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, Sếp vui tính, cơ hội thăng tiến phát triển cao Cơ hội đi du lịch nhiều nơi khắp cả nước.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.