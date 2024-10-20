Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Golden Lotus làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Golden Lotus
Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Unit 08, Tầng 15A, Tòa nhà văn phòng TechnoPark Tower, KĐT Gia Lâm
- Thị trấn Trâu Quỳ
- Huyện Gia Lâm
- Hà Nội., Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
Khai thác, tìm kiếm nguồn khách hàng mới
Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng cũ
Xây dựng chương trình du lịch và trực tiếp tư vấn, bán tour cho khách hàng
Các công việc khác.
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết kiến thức liên quan đến ngành du lịch, quản trị lữ hành, kinh doanh, quản trị khách sạn (không y/c bằng cấp) Có hiểu biết về văn hóa, địa lý,... của thị trường du lịch mục tiêu Có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh (trong ngành du lịch là một lợi thế) Am hiểu, yêu thích các hoạt động, xu hướng du lịch (đã từng có nhiều trải nghiệm du lịch là một lợi thế) Có kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, các kỹ năng hỗ trợ cho công việc, hoạt ngôn.
Hiểu biết kiến thức liên quan đến ngành du lịch, quản trị lữ hành, kinh doanh, quản trị khách sạn (không y/c bằng cấp)
Có hiểu biết về văn hóa, địa lý,... của thị trường du lịch mục tiêu
Có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh (trong ngành du lịch là một lợi thế)
Am hiểu, yêu thích các hoạt động, xu hướng du lịch (đã từng có nhiều trải nghiệm du lịch là một lợi thế)
Có kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, các kỹ năng hỗ trợ cho công việc, hoạt ngôn.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Golden Lotus Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Lương cứng thỏa thuận theo cơ chế + Hỗ trợ + % Doanh số + Thưởng... Chế độ: BHXH theo Bộ Luật Lao động Văn phòng làm việc hiện đại - Tòa nhà văn phòng hạng A Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, Sếp vui tính, cơ hội thăng tiến phát triển cao Cơ hội đi du lịch nhiều nơi khắp cả nước.
Mức lương: Lương cứng thỏa thuận theo cơ chế + Hỗ trợ + % Doanh số + Thưởng...
Chế độ: BHXH theo Bộ Luật Lao động
Văn phòng làm việc hiện đại - Tòa nhà văn phòng hạng A
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, Sếp vui tính, cơ hội thăng tiến phát triển cao
Cơ hội đi du lịch nhiều nơi khắp cả nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Golden Lotus
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
