Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẠI NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 49 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Thiết kế và điều hành các tour du lịch phục vụ khách nội địa và inbound.

- Thực hiện công việc tư vấn và bán các tour du lịch cho khách hàng có nhu cầu.

- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh thiết kế tour du lịch cho khách hàng.

- Chi tiết công việc sẽ được bàn rõ hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Du lịch, QTKD Lữ hành.

- Điều hành tốt các tour bay, ưu tiên thông hiểu về vé máy bay. - Tiếng Anh thành thạo là một ưu tiên. ( Nếu tiếng Anh chưa ok cũng được cân nhắc lựa chọn) - Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng. Am hiều các công cụ quảng cáo trên internet.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm điều hành tour, có khả năng điều hành tốt các tour bay nội địa

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẠI NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7 đến 10 triệu ( Tùy theo năng lực) + % lợi nhuận tour điều hành +% lợi nhuận tour bán được. Thu nhập từ 10 đến hơn 20 triệu.

- Làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Thường xuyên được đi trải nghiệm dịch vụ thực tế của các đối tác. - Các chế độ đãi ngộ khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẠI NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.