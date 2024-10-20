Tuyển Dịch vụ du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - DU LỊCH VIETTOURIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 25 Triệu

Mức lương 9 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 93 Lê Quốc Hưng, phường 13, Quận 4

Mô Tả Công Việc Dịch vụ du lịch Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

TRIỂN KHAI THÔNG TIN TOUR TỚI CTV, ĐẠI LÝ:

- Cập nhật Lịch khởi hành tour hàng ngày lên các group Zalo, Facebook (Giá tour, chương trình, số chỗ còn nhận, chính sách hoa hồng, .... )

- Gửi tour giờ chót, sản phẩm mới

- Nắm thông tin tất cả các tour cty đang triển khai (Chương trình, Giá bán, Hoa hồng), thiết kế chương trình (Chương trình mới, Word, Nologo)

XỬ LÝ THÔNG TIN:

- Tiếp nhận thông tin mới, gửi thông tin tour, tư vấn và chốt tour

- Xử lý thông tin cũ

- Xử lý các vấn đề phát sinh trước, trong và sau tour

- Tiếp nhận các phản hồi từ Đại lý, CTV

TUYỂN CTV, ĐẠI LÝ:

- Tìm kiếm nguồn khách hàng mới từ các hội nhóm du lịch, Zalo, FB.

QUẢN LÝ THÔNG TIN:

:

- Quản lý, theo dõi CTV, Đại lý

- Tương tác, gửi thông điệp tour mới, tour khuyến mãi, hoa hồng cao

- Ký kết hợp đồng

CÔNG VIỆC KHÁC:

- Tổ chức đoàn riêng

- Tổng kết chi hoa hồng cuối tháng.

- Hỗ trợ, đăng bài trên Zalo, FB.

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp các lĩnh vực liên quan đến ngành Du lịch Nam, Nữ - không giới hạn độ tuổi Có kinh nghiệm làm việc trong các ngành du lịch, bảo hiểm, bất động sản, kinh doanh dịch vụ là một lợi thế. Kỹ năng giao tiếp lưu loát, thuyết phục khách hàng, nhanh nhẹn, nhiệt tình và ham học hỏi Khả năng tự học tốt, chủ động & có trách nhiệm cao trong công việc. Khả năng làm việc nhóm & độc lập tốt. Văn phong mạch lạc, rõ ràng

Ưu tiên tốt nghiệp các lĩnh vực liên quan đến ngành Du lịch

Nam, Nữ - không giới hạn độ tuổi

Có kinh nghiệm làm việc trong các ngành du lịch, bảo hiểm, bất động sản, kinh doanh dịch vụ là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp lưu loát, thuyết phục khách hàng, nhanh nhẹn, nhiệt tình và ham học hỏi

Khả năng tự học tốt, chủ động & có trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng làm việc nhóm & độc lập tốt.

Văn phong mạch lạc, rõ ràng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - DU LỊCH VIETTOURIST Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương, thưởng hấp dẫn từ 9 triệu tới 25 triệu. Đảm bảo chế độ An sinh xã hội. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn, nghỉ lễ tết theo quy định Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, công bằng. Chế độ lương thưởng hấp dẫn: Du lịch, chính sách giá tour nội bộ cho gia đình, người thân.

Chế độ lương, thưởng hấp dẫn từ 9 triệu tới 25 triệu.

Đảm bảo chế độ An sinh xã hội. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn, nghỉ lễ tết theo quy định

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, công bằng.

Chế độ lương thưởng hấp dẫn: Du lịch, chính sách giá tour nội bộ cho gia đình, người thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - DU LỊCH VIETTOURIST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin