Tuyển Sale Xuất Nhập Khẩu thu nhập 7 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, Số 9, Sunrise G, KĐT The Manor Center Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Làm việc và hỗ trợ khách hàng nước ngoài

- Tìm kiếm mở rộng thêm khách hàng, đơn hàng xuất khẩu.

- Giao dịch với khách hàng để thương lượng và đàm phán chốt hợp đồng

- Nghiên cứu phát triển thị trường mới.

- Xây dựng phương án kinh doanh

- Chăm sóc khách hàng trước, trong, sau bán hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng anh giao tiếp

- Nhanh nhẹ, chịu khó

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn, đào tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứngtừ 7 triệu + Hoa hồng, thu nhập lên đến 20 triệu, nâng lương định kỳ

- Thưởng 5-10% lợi nhuận giao dịch

- Đánh giá tăng lương theo năng lực và thời gian làm việc gắn bó với công ty

- Sau thử việc được tham gia các quyền lợi theo quy định của pháp luật

- Làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy

- Được làm việc trong môi trường trẻ năng động, chuyên nghiệp và hiện đại.

- Du lịch nhỉ mát thường xuyên tại Homestay của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S

