Tuyển Sale Xuất Nhập Khẩu thu nhập 7 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, Số 9, Sunrise G, KĐT The Manor Center Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Làm việc và hỗ trợ khách hàng nước ngoài
- Tìm kiếm mở rộng thêm khách hàng, đơn hàng xuất khẩu.
- Giao dịch với khách hàng để thương lượng và đàm phán chốt hợp đồng
- Nghiên cứu phát triển thị trường mới.
- Xây dựng phương án kinh doanh
- Chăm sóc khách hàng trước, trong, sau bán hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng anh giao tiếp
- Nhanh nhẹ, chịu khó
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn, đào tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứngtừ 7 triệu + Hoa hồng, thu nhập lên đến 20 triệu, nâng lương định kỳ
- Thưởng 5-10% lợi nhuận giao dịch
- Đánh giá tăng lương theo năng lực và thời gian làm việc gắn bó với công ty
- Sau thử việc được tham gia các quyền lợi theo quy định của pháp luật
- Làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy
- Được làm việc trong môi trường trẻ năng động, chuyên nghiệp và hiện đại.
- Du lịch nhỉ mát thường xuyên tại Homestay của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Sunrise G - The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Tp. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

