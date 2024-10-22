Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH TM RỒNG VIỆT(RINNAI) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 120 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, HCM, Quận 10

-Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng của khách hàng từ bộ phận kinh doanh

- Theo dõi và đối soát đơn hàng.

- Hỗ trợ các chương trình bán hàng và Marketing;

- Tổng hợp số liệu kinh doanh của đơn vị

- Cập nhật lưu trữ thông tin khách hàng.

-Báo cáo , thống kê đơn hàng vào cuối ngày

- Các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý .

-Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ít nhất năm kinh nghiệm vị trí Sales Admin

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Power point...), đặc biệt kỹ năng excel;

- Có khả năng tổ chức, triển khai công việc và quản lý thời gian tốt;

- kỹ năng trình bày văn bản và báo cáo;.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt;

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TM RỒNG VIỆT(RINNAI) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 7 triệu đồng, bao gồm các khoản phụ cấp sau:

+ Phụ cấp điện thoại

+ Phụ cấp tiền ăn trưa

+ Phụ cấp phí gửi xe

- Chính sách hoa hồng và một số phụ cấp liên quan theo quy định Công ty;

- Chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT... Nghỉ phép, Lễ, Tết theo quy định Nhà nước;

- Thưởng lương tháng 13, thưởng nóng theo năng lực và thưởng Lễ, Tết, sinh nhật trong năm;

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên;

- Du lịch nghỉ mát hàng năm;

- Xét thưởng và nâng lương tùy theo năng lực hoặc định kỳ hàng năm;

- Cơ hội thăng tiến cao;

- Thời gian làm việc: Từ 8h00-12h, 13h30-17h30 (Từ thứ 2 đến thứ 7).

