Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ các hoạt động hành chính và văn phòng cho đội ngũ kinh doanh Nhập liệu và quản lý thông tin khách hàng, đơn hàng vào hệ thống Theo dõi tiến độ dự án, cập nhật trạng thái và báo cáo cho quản lý Chuẩn bị và xử lý các tài liệu bán hàng, hợp đồng, báo giá Liên hệ và phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quy trình bán hàng diễn ra trơn tru Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc chăm sóc khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh Thực hiện các báo cáo định kỳ về doanh số, hiệu quả bán hàng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến ngành môi trường Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng tốt Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng xử lý số liệu tốt Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc Ưu tiên ứng viên có kiến thức hoặc quan tâm đến lĩnh vực môi trường

Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc Cơ hội thăng tiến trong ngành kinh doanh và môi trường Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, bảo hiểm PVI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

