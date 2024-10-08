Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam
- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Hỗ trợ các hoạt động hành chính và văn phòng cho đội ngũ kinh doanh
Nhập liệu và quản lý thông tin khách hàng, đơn hàng vào hệ thống
Theo dõi tiến độ dự án, cập nhật trạng thái và báo cáo cho quản lý
Chuẩn bị và xử lý các tài liệu bán hàng, hợp đồng, báo giá
Liên hệ và phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quy trình bán hàng diễn ra trơn tru
Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc chăm sóc khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh
Thực hiện các báo cáo định kỳ về doanh số, hiệu quả bán hàng
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến ngành môi trường
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint
Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng xử lý số liệu tốt
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc
Ưu tiên ứng viên có kiến thức hoặc quan tâm đến lĩnh vực môi trường
Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc
Cơ hội thăng tiến trong ngành kinh doanh và môi trường
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, bảo hiểm PVI
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
