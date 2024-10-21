Tuyển Hành chính NSD VINA CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 03, Violet 1, Vinhomes Gardenia, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng và cập nhật cho các bộ phận liên quan.

- Giải đáp những vấn đề, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty

- Làm báo giá, hợp đồng vật tư/máy móc và các chứng từ liên quan cho khách hàng

- Soạn thảo và đăng tải thông tin tuyển dụng trên các kênh phù hợp (khi có nhu cầu tuyển dụng)

- Quản lý kho vật tư: xuất – nhập – tồn

- Kiểm kê định kỳ hàng hóa lưu trữ trong kho: đối chiếu về số lượng, tình trạng thực tế và hiện tại.

- Theo dõi, quản lý văn phòng phẩm, tiếp nhận yêu cầu, mua bán, cấp phát văn phòng phẩm. Tổng kết và báo cáo chi phí cuối tháng

- Đặt vé máy bay cho nhân viên khi đi công tác

- Mua bán hàng hóa từ các nhà cung cấp trong nước và quốc tế, soạn thảo hợp đồng và các chứng từ liên quan đến đơn hàng nhập/xuất khẩu

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học có chuyên môn kinh doanh, thương mại, và các ngành có liên quan là lợi thế

- Ưu tiên ứng viên thành thạo tiếng Anh (Toeic 660)/ hoặc tiếng trung (HSK4)

- Không yêu cầu nhiều kinh nghiệm, đặc biệt ưu tiên ứng viên có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc ở mảng Sales ngành kỹ thuật

- Giọng nói dễ nghe, tỉ mỉ, nhiệt tình trong công việc, chăm chỉ

- Sinh viên mới ra trường hoặc sinh viên năm cuối đều được chấp nhận.

- Tin học văn phòng và các phầm mềm liên quan đến công việc.

Tại NSD VINA CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương 8-15 triệu

- Được hưởng đầy đủ chế độ người lao động

- Được xem xét nâng lương hàng năm dựa trên kết quả công việc & khả năng tiến bộ của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NSD VINA CO., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin