Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 152 Hoàng Trọng Mậu, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Tư vấn bán hàng qua điện thoại, email,... theo các quy trình tư vấn bán hàng của công ty. Nhận đơn đặt hàng, lên đơn hàng trên hệ thống. Trực tiếp ký kết hợp đồng, theo dõi tiến độ giao hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh với khách hàng. Theo dõi thu hồi công nợ. Quản lý thông tin khách hàng, chăm sóc khách hàng. Chuẩn bị các kế hoạch / phương án tiếp cận khách hàng, gặp gỡ, đàm phán hiệu quả nhằm nhận được phản hồi của khách hàng về chất lượng, dịch vụ, tạo nhu cầu mua hàng, cung cấp các chương trình khuyến mãi. Kiểm tra tồn kho, lên danh sách dự trù hàng hóa trong 3 tháng để gửi bộ phận mua hàng đặt hàng. Làm báo cáo bán hàng, doanh thu (ngày, tuần, tháng, quý, năm khi có yêu cầu). Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Tư vấn bán hàng qua điện thoại, email,... theo các quy trình tư vấn bán hàng của công ty.
Nhận đơn đặt hàng, lên đơn hàng trên hệ thống.
Trực tiếp ký kết hợp đồng, theo dõi tiến độ giao hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh với khách hàng.
Theo dõi thu hồi công nợ.
Quản lý thông tin khách hàng, chăm sóc khách hàng.
Chuẩn bị các kế hoạch / phương án tiếp cận khách hàng, gặp gỡ, đàm phán hiệu quả nhằm nhận được phản hồi của khách hàng về chất lượng, dịch vụ, tạo nhu cầu mua hàng, cung cấp các chương trình khuyến mãi.
Kiểm tra tồn kho, lên danh sách dự trù hàng hóa trong 3 tháng để gửi bộ phận mua hàng đặt hàng.
Làm báo cáo bán hàng, doanh thu (ngày, tuần, tháng, quý, năm khi có yêu cầu).
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 25 – 40 tuổi
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học.
- Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương.
- Có thể giao tiếp tiếng Anh.
- Tin học văn phòng tốt, đặc biệt excel
- Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống và giải quyết vấn đề
- Có khả năng chịu được áp lực công việc;
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ nghỉ phép 12 ngày/ năm. Chính sách tăng lương hằng năm. Môi trường làm việc chuyên nghiệp. Tham gia teambuilding hằng năm. Mức lương: 10 triệu + thưởng
Chế độ nghỉ phép 12 ngày/ năm.
Chính sách tăng lương hằng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Tham gia teambuilding hằng năm.
Mức lương: 10 triệu + thưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 76 Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

