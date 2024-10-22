Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Công nghệ Vietbay làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH Công nghệ Vietbay
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty TNHH Công nghệ Vietbay

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Công nghệ Vietbay

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà A8 KĐT Five Star Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Soạn thảo, quản lý hồ sơ, dự án, báo giá, hợp đồng, hồ sơ thầu,.... Triển khai thực hiện hợp đồng Chăm sóc khách hàng đã mua hàng Phối hợp thực hiện hoạt động Marketing (Sự kiện, hội thảo,...) Công việc khác theo chỉ đạo cấp trên
Soạn thảo, quản lý hồ sơ, dự án, báo giá, hợp đồng, hồ sơ thầu,....
Triển khai thực hiện hợp đồng
Chăm sóc khách hàng đã mua hàng
Phối hợp thực hiện hoạt động Marketing (Sự kiện, hội thảo,...)
Công việc khác theo chỉ đạo cấp trên

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, QTKD,... hoặc chuyên ngành khác liên quan Kinh nghiệm từ 1 năm vị trí tương đương Tiếng anh khá Hoạt ngôn, năng động và có trách nhiệm với công việc
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, QTKD,... hoặc chuyên ngành khác liên quan
Kinh nghiệm từ 1 năm vị trí tương đương
Tiếng anh khá
Hoạt ngôn, năng động và có trách nhiệm với công việc

Tại Công ty TNHH Công nghệ Vietbay Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận (9-12 triệu) + Phụ Cấp + Thưởng Kinh Doanh + Thưởng Lễ Tết Đóng BHXH, BHYT, BHTN, Nghỉ phép đầy đủ theo luật Team building và các hoạt động văn hóa đa dạng như: Du Xuân, Nghỉ mát, Sinh nhật, Gala công ty,.... Được tham gia các chương trình đào tạo bài bản, sát với từng vị trí công việc Được làm việc trong Công ty tư vấn và cung cấp giải pháp công nghệ hàng đầu Việt Nam Cơ hội thăng tiến cao trong công việc Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo
Thu nhập thỏa thuận (9-12 triệu) + Phụ Cấp + Thưởng Kinh Doanh + Thưởng Lễ Tết
Đóng BHXH, BHYT, BHTN, Nghỉ phép đầy đủ theo luật
Team building và các hoạt động văn hóa đa dạng như: Du Xuân, Nghỉ mát, Sinh nhật, Gala công ty,....
Được tham gia các chương trình đào tạo bài bản, sát với từng vị trí công việc
Được làm việc trong Công ty tư vấn và cung cấp giải pháp công nghệ hàng đầu Việt Nam
Cơ hội thăng tiến cao trong công việc
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Vietbay

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ Vietbay

Công ty TNHH Công nghệ Vietbay

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: A8 - TT1, KĐT Fivestar Mỹ Đình, Lô DD, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

