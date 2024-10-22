Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Công nghệ Vietbay làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà A8 KĐT Five Star Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Soạn thảo, quản lý hồ sơ, dự án, báo giá, hợp đồng, hồ sơ thầu,.... Triển khai thực hiện hợp đồng Chăm sóc khách hàng đã mua hàng Phối hợp thực hiện hoạt động Marketing (Sự kiện, hội thảo,...) Công việc khác theo chỉ đạo cấp trên

Soạn thảo, quản lý hồ sơ, dự án, báo giá, hợp đồng, hồ sơ thầu,....

Triển khai thực hiện hợp đồng

Chăm sóc khách hàng đã mua hàng

Phối hợp thực hiện hoạt động Marketing (Sự kiện, hội thảo,...)

Công việc khác theo chỉ đạo cấp trên

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, QTKD,... hoặc chuyên ngành khác liên quan Kinh nghiệm từ 1 năm vị trí tương đương Tiếng anh khá Hoạt ngôn, năng động và có trách nhiệm với công việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, QTKD,... hoặc chuyên ngành khác liên quan

Kinh nghiệm từ 1 năm vị trí tương đương

Tiếng anh khá

Hoạt ngôn, năng động và có trách nhiệm với công việc

Tại Công ty TNHH Công nghệ Vietbay Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận (9-12 triệu) + Phụ Cấp + Thưởng Kinh Doanh + Thưởng Lễ Tết Đóng BHXH, BHYT, BHTN, Nghỉ phép đầy đủ theo luật Team building và các hoạt động văn hóa đa dạng như: Du Xuân, Nghỉ mát, Sinh nhật, Gala công ty,.... Được tham gia các chương trình đào tạo bài bản, sát với từng vị trí công việc Được làm việc trong Công ty tư vấn và cung cấp giải pháp công nghệ hàng đầu Việt Nam Cơ hội thăng tiến cao trong công việc Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo

Thu nhập thỏa thuận (9-12 triệu) + Phụ Cấp + Thưởng Kinh Doanh + Thưởng Lễ Tết

Đóng BHXH, BHYT, BHTN, Nghỉ phép đầy đủ theo luật

Team building và các hoạt động văn hóa đa dạng như: Du Xuân, Nghỉ mát, Sinh nhật, Gala công ty,....

Được tham gia các chương trình đào tạo bài bản, sát với từng vị trí công việc

Được làm việc trong Công ty tư vấn và cung cấp giải pháp công nghệ hàng đầu Việt Nam

Cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Vietbay

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin