Tuyển Sales B2B thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty cổ phần công nghệ Prep
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty cổ phần công nghệ Prep

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 34 Láng Hạ, Đống Đa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Senior Business Development (Sales B2B) (Full-time) | Prep
Senior Business Development (Sales B2B)
Mô tả công việc
Tìm kiếm, giới thiệu và ký kết hợp tác cùng các đối tác mới có tiềm năng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ B2B của Prep. Chăm sóc và duy trì mối quan hệ cùng đối tác, đảm bảo các nhu cầu của đối tác và nguồn lực của doanh nghiệp có thể cân đối và hiệu quả. Chuẩn bị tài liệu, thiết lập lịch họp, lịch gặp mặt, thuyết trình trực tiếp với các đối tác. Kết hợp với đội ngũ phát triển sản phẩm xây dựng các dịch vụ và sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng. Chủ động tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới trên thị trường. Báo cáo lên các cấp trên về tiến độ, kết quả kinh doanh; nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 02 năm kinh nghiệm Sales B2B ở các công ty liên quan đến dịch vụ, đặc biệt là công nghệ, giáo dục là một lợi thế. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với đối tác / khách hàng tại các vị trí: Sales, Consultant, Business Development, Account Manager, Partnership, Customer Relationship Manager, ..., Thành thạo các kỹ năng đàm phán, giao tiếp, thương lượng, thuyết phục. Yêu thích kinh doanh, máu lửa, nhiệt huyết, thích ứng nhanh với công nghệ và có định hướng lâu dài trong mảng sales Có khả năng làm việc độc lập và teamwork tốt Khả năng sắp xếp công việc ưu tiên, tinh thần trách nhiệm cao, bám sát mục tiêu và đảm bảo tiến độ công việc tốt. Tiếng Anh tốt là lợi thế. Kỹ năng giao tiếp, truyền tải thông tin, thuyết phục tốt Thời gian làm việc: 40 giờ/ tuần
Thời gian làm việc: 40 giờ/ tuần

Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương (tùy theo năng lực và kinh nghiệm):
Full-time: 10.000.000 - 13.000.000đ / tháng (Gross)
Thưởng hoa hồng và thưởng doanh thu team theo kết quả công việc. Mức on-target earning đạt 15M - 30M/tháng Tham gia các câu lạc bộ thể dục, thể thao tại công ty Được đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước Phúc lợi sinh nhật, hiếu hỉ, year-end party, summer holiday, bonding day hàng tháng… Được cấp thẻ Bảo hiểm sức khỏe với quyền lợi nội trú và ngoại trú khi trở thành nhân viên chính thức Được làm việc trong môi trường sáng tạo, trẻ trung, năng động. Đồng nghiệp thân thiện, cơ hội học hỏi và thăng tiến cao. Học MIỄN PHÍ 01 khóa Tiếng Anh hoặc tiếng Trung trên Prepedu. com
Địa điểm làm việc:
Địa điểm làm việc
34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (40h/tuần)
Thời gian làm việc:
Cách thức ứng tuyển: Ứng viên quan tâm gửi CV về địa chỉ email:
Cách thức ứng tuyển:
CV
Tiêu đề email ghi rõ: [Senior Business Development] – Họ và tên
Senior Business Development
Lưu ý:
Bằng việc gửi CV/Hồ sơ, cùng với các thông tin ứng viên cung cấp, trao đổi trong quá trình phỏng vấn với Prep (nếu có), ứng viên ĐỒNG Ý với Quy định bảo mật và xử lý dữ liệu cá nhân của nhân sự của Prep được xây dựng và ban hành theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời đồng ý cho Prep thu thập, lưu trữ thông tin mà ứng viên cung cấp cho Prep với các mục đích như sau:
ĐỒNG Ý
Quy định bảo mật và xử lý dữ liệu cá nhân của nhân sự của Prep
Nghị định số 13/2023/NĐ-CP
bảo vệ dữ liệu cá nhân
+ Thu thập dữ liệu cá nhân, chọn lọc ứng viên để phỏng vấn;
+ Liên hệ, thông báo tới Ứng viên;
+ Đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên để lựa chọn ứng viên phù hợp với vị trí đang tuyển của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần công nghệ Prep

Công ty cổ phần công nghệ Prep

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

