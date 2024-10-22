Tuyển Kinh doanh/Bán hàng HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 22 Phan Đình Giót, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trao đổi tư vấn khách hàng gói khám sức khỏe (Ningen Dock, Vein, Ung thư, đột quỵ, đái tháo đường, tổng quát..)

- Trả lời các câu hỏi về sản phẩm/dịch vụ hoặc công ty từ phía khách hàng.

- Tăng trưởng doanh số cho công ty, tăng trưởng số lượng khách hàng

- Chăm sóc khách hàng và hỗ trợ tư vấn khách hàng

- Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng

- Hoàn thành chỉ tiêu doanh số đã được đề ra

- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

- Chi tiết hơn sẽ được trao đổi tại buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm mảng sales ở linh vực y tế, thẩm mỹ giảm béo, nâng ngực, laser trẻ hóa

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn

Tốt Nghiệp Cao đẳng/Đại học

Tại HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE) Thì Được Hưởng Những Gì

- Giờ làm việc 8h30-17h30 từ thứ 2-7, nghỉ thứ 7 của tuần thứ 2,4 của tháng

- Nghỉ phép/lễ hàng năm theo chính sách lao động

- Tham gia BHXH, BHYT.... theo quy định (sau khi ký HĐLĐ)

- Có quyền lợi khám chữa bệnh theo chính sách nhân viên công ty

- Tham gia teambuilding hàng năm

- Thưởng lễ/Tết và có cơ hội được nhận cổ phiếu của cty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin