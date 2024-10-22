Tuyển Kinh doanh/Bán hàng HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
- Hồ Chí Minh: 22 Phan Đình Giót, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Trao đổi tư vấn khách hàng gói khám sức khỏe (Ningen Dock, Vein, Ung thư, đột quỵ, đái tháo đường, tổng quát..)
- Trả lời các câu hỏi về sản phẩm/dịch vụ hoặc công ty từ phía khách hàng.
- Tăng trưởng doanh số cho công ty, tăng trưởng số lượng khách hàng
- Chăm sóc khách hàng và hỗ trợ tư vấn khách hàng
- Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng
- Hoàn thành chỉ tiêu doanh số đã được đề ra
- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận
- Chi tiết hơn sẽ được trao đổi tại buổi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn
Tốt Nghiệp Cao đẳng/Đại học
Tại HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE) Thì Được Hưởng Những Gì
- Nghỉ phép/lễ hàng năm theo chính sách lao động
- Tham gia BHXH, BHYT.... theo quy định (sau khi ký HĐLĐ)
- Có quyền lợi khám chữa bệnh theo chính sách nhân viên công ty
- Tham gia teambuilding hàng năm
- Thưởng lễ/Tết và có cơ hội được nhận cổ phiếu của cty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI