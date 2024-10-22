Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu

Mức lương 50 - 100 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 71 Hoàng Cầu, Đống Đa ...và 8 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

Tìm kiếm và khai thác khách hàng quan tâm và mua các sản phẩm Bất Động Sản. Tư vấn khách hàng các thông tin về sản phẩm, dẫn khách hàng đi xem (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đội nhóm hỗ trợ). Hỗ trợ khách hàng trong quy trình mua bán và thủ tục pháp lý để tiến tới hoàn tất giao dịch. Duy trì các mối quan hệ khách hàng hiện có, đồng thời xây dựng kế hoạch tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng. Tham gia triển khai bán hàng, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm ra thị trường.

Tìm kiếm và khai thác khách hàng quan tâm và mua các sản phẩm Bất Động Sản.

Tư vấn khách hàng các thông tin về sản phẩm, dẫn khách hàng đi xem (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đội nhóm hỗ trợ).

Hỗ trợ khách hàng trong quy trình mua bán và thủ tục pháp lý để tiến tới hoàn tất giao dịch.

Duy trì các mối quan hệ khách hàng hiện có, đồng thời xây dựng kế hoạch tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng.

Tham gia triển khai bán hàng, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm ra thị trường.

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 26 tuổi trở lên, đã ra trường Không yêu cầu kinh nghiệm. Yêu thích kinh doanh và đam mê Bất động sản. Có phương tiện đi lại, smartphone.

Độ tuổi từ 26 tuổi trở lên, đã ra trường

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Yêu thích kinh doanh và đam mê Bất động sản.

Có phương tiện đi lại, smartphone.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn cao nhất thị trường: Từ 50 Triệu - 100 Triệu. Được Training và Đào tạo các kỹ năng từ cơ bản - chuyên sâu. Hỗ trợ lên đến 90% chi phí đăng tin quảng cáo tìm kiếm khách hàng, marketing sản phẩm. Cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản miễn phí. Thưởng nóng quý/năm. Tham gia các hoạt động ngoại khoá: Du xuân đầu năm, Đi du lịch trong và ngoài nước, Team Building, Bóng đá, thể thao hàng tuần. Được hỗ trợ chi phí ăn trưa, cà phê. Thời gian, không gian làm việc linh động, có thể làm bán thời gian, phù hợp với điều kiện của bản thân. Truy cập nguồn hàng 50.000 căn nhà. Sử dụng 300 group bán hàng trên facebook. Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước. Có lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí cấp cao hơn như Trưởng phòng, Giám đốc.

Thu nhập hấp dẫn cao nhất thị trường: Từ 50 Triệu - 100 Triệu.

Được Training và Đào tạo các kỹ năng từ cơ bản - chuyên sâu.

Hỗ trợ lên đến 90% chi phí đăng tin quảng cáo tìm kiếm khách hàng, marketing sản phẩm.

Cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản miễn phí.

Thưởng nóng quý/năm.

Tham gia các hoạt động ngoại khoá: Du xuân đầu năm, Đi du lịch trong và ngoài nước, Team Building, Bóng đá, thể thao hàng tuần.

Được hỗ trợ chi phí ăn trưa, cà phê.

Thời gian, không gian làm việc linh động, có thể làm bán thời gian, phù hợp với điều kiện của bản thân.

Truy cập nguồn hàng 50.000 căn nhà.

Sử dụng 300 group bán hàng trên facebook.

Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí cấp cao hơn như Trưởng phòng, Giám đốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin