Tuyển Sales Bất Động Sản thu nhập 50 - 100 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty cổ phẩn đầu tư và phát triển bất động sản Khoa Lâm Group
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty cổ phẩn đầu tư và phát triển bất động sản Khoa Lâm Group

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phẩn đầu tư và phát triển bất động sản Khoa Lâm Group

Mức lương
50 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 57 đường số 10, Phường An Lợi Đông, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

- Cung cấp, tư vấn đầy đủ và chính xác thông tin sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng;
- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có và phát triển khách hàng mục tiêu;
- Khai thác nguồn khách hàng tiềm năng có nhu cầu mua BĐS đàu tư/ nghỉ dưỡng
- Phát triển mối quan hệ khách hàng và kênh khách hàng mới;
- Cập nhật kiến thức sản phẩm và nâng cao kỹ năng bán hàng;
- Chăm sóc khách hàng theo chương trình chung của công ty;
- Giới thiệu khách hàng tham quan nhà mẫu;
- Những công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ý chí vươn lên
- Nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi và cầu tiến
- Có kỹ năng gọi điện thoại và nghe điện thoại tốt (không nói ngọng và nói lắp)
- Độ tuổi từ 20 - 28 tuổi
Do nhu cầu Công ty đang cần tuyển gấp nên sẽ ưu tiên những ứng viên nộp hồ sơ sớm.

Tại Công ty cổ phẩn đầu tư và phát triển bất động sản Khoa Lâm Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 8 triệu - 25 triệu/tháng, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
- Lương cứng từ 8 triệu - 25 triệu/tháng,
- Hoa hồng hấp dẫn trên mỗi hợp đồng từ 50 - 100 triệu/Nền (lên đến 60% - 80% ) + thưởng hàng tháng
=> Tổng thu nhập lên đến 100 triệu/tháng
- NHÂN VIÊN KHÔNG CÓ GIAO DỊCH VẤN ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG CƠ BẢN
- Lưu ý: NGUỒN KHÁCH CÓ SẴN - KHÔNG ÁP ĐẶT CHỈ TIÊU
- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn khi chưa có kinh nghiệm
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Được đào tạo nâng cao và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp
- Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo Hiểm theo quy định của công ty
- Ngày nghỉ: Chủ nhật , các dịp lễ và theo quy định công ty
- CÔNG TY CHỦ ĐỘNG ỨNG TIỀN THANH TOÁN HOA HỒNG KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO CHỦ ĐẦU TƯ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phẩn đầu tư và phát triển bất động sản Khoa Lâm Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phẩn đầu tư và phát triển bất động sản Khoa Lâm Group

Công ty cổ phẩn đầu tư và phát triển bất động sản Khoa Lâm Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 57 đường số 10, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

