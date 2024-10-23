Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 200 Triệu

Mức lương 50 - 200 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1 - 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung hòa, Cầu Giấy

Kinh doanh/Bán hàng

- Tiếp nhận nhu cầu mua BĐS của khách hàng, giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách hàng tham quan các dự án mà Công ty đang triển khai;

- Thực hiện giao dịch và hỗ trợ khách hàng theo dõi tiến độ thanh toán;

- Duy trì các mối quan hệ khách hàng hiện có, đồng thời xây dựng kế hoạch tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng;

- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng (được đào tạo): Quảng cáo, telesale...

- Cập nhật đúng, đủ thông tin các dự án đang bán;

- Tham gia thực hiện các giao dịch Bất động sản (đưa khách tham quan dự án, đặt cọc, công chứng...) cùng các bộ phận liên quan

- Thường xuyên nâng cao các kỹ năng giap tiếp, tư vấn, làm việc đội nhóm để ngày càng chuyên nghiệp;

- Thực hiện các báo cáo theo quy định: báo cáo ngày, tháng, quý, khách hàng tiềm năng;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công giao việc từ cấp quản lý;

Yêu Cầu Công Việc

- Ngoại hình ưa nhìn, tác phong lịch sự, chỉn chu.

- Có laptop biết dùng MXH: Google, Facebook, Zalo, tiktok,...

- Yêu thích kinh doanh, mong muốn tham gia đội ngũ nhiệt huyết.

- Chưa có kinh nghiệm hoặc các bạn mới ra trường mong muốn làm BĐS sẽ được đào tạo.

- Chăm chỉ, chịu khó.

- Có kinh nghiệm BDS rồi là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng upto 15 triệu/tháng theo năng lực

- Chế độ chính sách, lương, thưởng, đãi ngộ tốt nhất thị trường. Thưởng + Hoa hồng theo doanh thu cá nhân lên tới 200 triệu.

- Làm việc tại đơn vị phân phối số 1 thị trường dự án, sản phẩm của của các Chủ đầu tư uy tín. Thoả sức tung hoành giữa kho hàng lớn nhất thị trường, đa dạng – tính thanh khoản cao.

- Được đào tạo hoàn toàn MIỄN PHÍ ĐẶC QUYỀN CÔNG THỨC CHỐT DEAL thực chiến hấp dẫn nhất ngành môi giới.

- Được dẫn dắt, CẦM TAY CHỈ VIỆC bởi các leaders từng ghi dấu ấn bùng nổ ở những dự án hot hit nhất thị trường.

- Hoa hồng cao hấp dẫn, thưởng nóng bỏng tay NGAY khi chốt cọc.

- Văn phòng HẠNG A sang xịn, cơ sở vật chất hiện đại.

- KHÔNG GIỚI HẠN thu nhập và lộ trình thăng tiến rõ ràng, bài bản.

- Môi trường văn hóa dẫn đầu xu hướng: LÀM GIỎI NHẤT – CHƠI CHẤT NHẤT.

