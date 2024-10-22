Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
- Hồ Chí Minh: 2W Ung Văn Khiêm, phường 25, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 20 Triệu
Tìm kiếm và tư vấn khách hàng có nhu cầu mua Bất động sản ở giỏ hàng chung với tất cả các mảng: Chung cư, biệt thự, nhà phố, nghỉ dưỡng, shophouse, đất nền...(Ứng viên có thể lựa chọn mảng sở trường của mình)
Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng
Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường Bất động sản, đa dạng hóa kiến thức cá nhân
Phối hợp với AE trong nhóm cùng thực hiện chỉ tiêu chung.
BẠN CHƯA CÓ KINH NGHIỆM => Được đào tạo dắt tay chỉ việc.
Chiêu nạp cả phòng kinh doanh với chế độ đãi ngộ riêng đặc biệt.
Làm việc tại hội sở toà nhà Đất Xanh
Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu BĐS, đam mê kinh doanh, đam mê kiếm tiền, luôn sẵn sàng , nhiệt huyết, cầu tiến và không ngại khó khăn thử thách
Phương tiện và công cụ làm việc: Điện thoại, laptop, xe máy
KHÔNG yêu cầu giới tính, TUỔI 18 - 40
KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm về Bất động sản
Đào tạo bài bản cho ứng viên chưa có kinh nghiệm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH Thì Được Hưởng Những Gì
Thương hiệu uy tín số 1 về lĩnh vực Bất động sản. Giỏ hàng độc quyền đa dạng các phân khúc: Chung cư, biệt thự, nhà phố, shophouse, nghỉ dưỡng, đất nền,... Lương cơ bản 8-20 triệu/tháng (có lương ngay cả khi không bán được hàng) CAM KẾT KHÔNG ÁP DOANH SỐ TRONG 02 THÁNG THỬ VIỆC. Thưởng nóng từ 15 - 100 Triệu / Giao dịch Hoa hồng dự án từ 50 - 500 Triệu / Giao dịch nhận ngay khi giao dịch thành công (nhận ngay khi giao dịch thành công, cam kết không nợ lương, thưởng & hoa hồng). Được tài trợ thi cấp chứng chỉ nghề môi giới BĐS. Không yêu cầu kinh nghiệm - chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo Ứng viên đã có kinh nghiệm sẽ được xem xét tuyển thẳng và cân nhắc lên vị trí cao hơn MIỄN PHÍ 100% chi phí khóa học đào tạo BĐS từ cơ bản đến chuyên sâu TẶNG khóa đào tạo quảng cáo Facebook ,Google, web, Zalo,... bởi đội ngũ Marketing chuyên nghiệp Được hỗ trợ nguồn Khách hàng từ hệ sinh thái Đất Xanh (cả Online & Offline) Tham gia BHXH, BHYT ... Được hưởng chế độ nghỉ dưỡng, du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, chế độ khen thưởng hấp dẫn theo Tháng, Quý, Năm. Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, năng động và chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến lên TPKD, GĐKD.
Lương cơ bản 8-20 triệu/tháng (có lương ngay cả khi không bán được hàng) CAM KẾT KHÔNG ÁP DOANH SỐ TRONG 02 THÁNG THỬ VIỆC.
Hoa hồng dự án từ 50 - 500 Triệu / Giao dịch nhận ngay khi giao dịch thành công (nhận ngay khi giao dịch thành công, cam kết không nợ lương, thưởng & hoa hồng).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
