Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ Phần Base Enterprise làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ Phần Base Enterprise
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ Phần Base Enterprise

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty Cổ Phần Base Enterprise

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 2, Toà Jasmine 1, Hà Đô Centrosa Garden, 200 đường 3/2, phưởng 12, Quận 10

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

CHÚNG TÔI ĐANG TÌM KIẾM BUILDERS - SALES CONSULTANT - TƯ VẤN PHẦN MỀM QUẢN TRỊ
Suốt 8 năm thành lập và phát triển, chúng tôi tự nhận ra Base cũng không có gì đặc biệt ngoài 1 điểm đó là chúng tôi không có 1 ngày nào nghỉ ngơi chưa 1 ngày nào chúng tôi dừng nghĩ làm thế nào để tạo sự tốt hơn.
Base tập trung vào việc xây dựng một sản phẩm đủ tốt, một nền tảng mở và thông minh với những ứng dụng tuyệt với nhất cho hơn +800.000 Doanh Nghiệp SMEs trên khắp Việt Nam (Top1 trong lĩnh vực nền tảng quản trị doanh nghiệp SAAS tại Việt Nam)
Không dừng ở đó, Base là nơi hội tụ của những con người Việt Nam có khát vọng và ước mơ lớn. Hơn 8 năm với tăng trưởng thần tốc, Base đang muốn tìm kiếm các Builders tài năng để chiếm lĩnh thị trường Việt Nam
Base là nơi hội tụ của những con người Việt Nam có khát vọng và ước mơ lớn. Hơn 8 năm với tăng trưởng thần tốc, Base đang muốn tìm kiếm các Builders tài năng để chiếm lĩnh thị trường Việt Nam
Chúng tôi tìm kiếm 3 đồng đội cho vị trí Sales Consultant:
► Đam mê phát triển mối quan hệ với CEO, Doanh Nghiệp;
► Đam mê khám phá các phần mềm công nghệ SaaS;
► Đam mê thuyết phục, tư vấn, sales B2B
SALES CONSULTANT LÀ LÀM GÌ?
Tạo ra giá trị cho doanh nghiệp bằng việc tư vấn bán hàng, chốt giao dịch mang doanh thu về cho Base, hưởng thu nhập trên giá trị mình tạo ra cho khách hàng và Base. Học nhiều câu chuyện thành công từ doanh nghiệp dùng Base platform, chia sẻ câu chuyện thành công đấy cho nhiều khách hàng khác, giúp các doanh nghiệp thành công trong việc chuyển đổi số, nâng cao hiệu suất làm việc và năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt. Công việc này rất khó khăn khi mới bắt đầu vì phải học rất nhiều kiến thức mới, từ quản trị doanh nghiệp tới kỹ năng bán hàng nên học tập không ngừng cũng là 1 phần công việc của công việc này. Bị từ chối nhiều từ lúc gọi điện thoại hẹn gặp tới buổi gặp mặt trực tiếp, biết thu nhận lời từ chối, lắng nghe, đồng cảm và vượt qua được những lời từ chối. Xử lý nhanh chóng khi được giao khách hàng từ team marketing chuyển về, đảm bảo việc phản hồi nhanh theo đúng cam kết dịch vụ và nội bộ, đảm bảo tỷ lệ chuyển đổi tối thiểu theo mức tiêu chuẩn của công ty. Duy trì tốt mối quan hệ với doanh nghiệp sau bán hàng để gia tăng được nguồn khách hàng giới thiệu khách hàng, nâng cấp gói dịch vụ hoặc bán thêm nhiều sản phẩm khác.
Tạo ra giá trị cho doanh nghiệp bằng việc tư vấn bán hàng, chốt giao dịch mang doanh thu về cho Base, hưởng thu nhập trên giá trị mình tạo ra cho khách hàng và Base.
Học nhiều câu chuyện thành công từ doanh nghiệp dùng Base platform, chia sẻ câu chuyện thành công đấy cho nhiều khách hàng khác, giúp các doanh nghiệp thành công trong việc chuyển đổi số, nâng cao hiệu suất làm việc và năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt.
Công việc này rất khó khăn khi mới bắt đầu vì phải học rất nhiều kiến thức mới, từ quản trị doanh nghiệp tới kỹ năng bán hàng nên học tập không ngừng cũng là 1 phần công việc của công việc này.
Bị từ chối nhiều từ lúc gọi điện thoại hẹn gặp tới buổi gặp mặt trực tiếp, biết thu nhận lời từ chối, lắng nghe, đồng cảm và vượt qua được những lời từ chối.
Xử lý nhanh chóng khi được giao khách hàng từ team marketing chuyển về, đảm bảo việc phản hồi nhanh theo đúng cam kết dịch vụ và nội bộ, đảm bảo tỷ lệ chuyển đổi tối thiểu theo mức tiêu chuẩn của công ty.
Duy trì tốt mối quan hệ với doanh nghiệp sau bán hàng để gia tăng được nguồn khách hàng giới thiệu khách hàng, nâng cấp gói dịch vụ hoặc bán thêm nhiều sản phẩm khác.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

CHÂN DUNG CỦA SALES CONSULTANT TẠI BASE?
Năm sinh: 1997 - 2002. Có trải nghiệm đi làm fulltime ít nhất từ 1 năm để có trải nghiệm, ưu tiên các ứng viên từng làm trong các start up (đặc biệt startup công nghệ), làm sales (ưu tiên B2B, trừ 1 số ngành sales FMCG). Tính làm chủ: Mình chỉ xứng đáng được nhận được thành quả trên những giá trị mình tạo ra cho khách hàng và Base. Thích kiếm được nhiều tiền, dùng tiền để chơi môn thể thao mình thích, đi du lịch chỗ mình muốn đi, làm những điều mình mong muốn. Có khát vọng, thích dấn thân, thích chinh phục thử thách, khám phá năng lực và giới hạn của bản thân, không ngại khó, ngại khổ, còn tuổi trẻ, còn sức khoẻ, thích sống 1 cuộc đời có ý nghĩa. Thông minh: Khả năng học các khái niệm phức tạp một cách nhanh chóng và truyền đạt các khái niệm phức tạp đó một cách dễ hiểu, đời thường. Tò mò & muốn khám phá: Khả năng hiểu ngữ cảnh của khác hàng tiềm năng thông qua việc đặt câu hỏi và lằng nghe hiệu quả. Khả năng huấn luyện: Khả năng hấp thụ kiến thức và áp dụng vào huấn luyện. Đạo đức làm việc: Chủ động theo đuổi sứ mệnh của công ty với mức độ năng lượng và hoạt động hàng ngày càng cao. Không sợ từ chối và thất bại, chúng ta chỉ có thể học được những bài học lớn thông qua làm việc, thất bại, no pain - no gain! Ưu tiên những ứng viên có thành công trước đây: Kinh nghiệm với hiệu suất năng lực vượt trội hoặc có những thành tích đáng kể .
Năm sinh: 1997 - 2002.
Có trải nghiệm đi làm fulltime ít nhất từ 1 năm để có trải nghiệm, ưu tiên các ứng viên từng làm trong các start up (đặc biệt startup công nghệ), làm sales (ưu tiên B2B, trừ 1 số ngành sales FMCG).
Tính làm chủ: Mình chỉ xứng đáng được nhận được thành quả trên những giá trị mình tạo ra cho khách hàng và Base.
Thích kiếm được nhiều tiền, dùng tiền để chơi môn thể thao mình thích, đi du lịch chỗ mình muốn đi, làm những điều mình mong muốn.
Có khát vọng, thích dấn thân, thích chinh phục thử thách, khám phá năng lực và giới hạn của bản thân, không ngại khó, ngại khổ, còn tuổi trẻ, còn sức khoẻ, thích sống 1 cuộc đời có ý nghĩa.
Thông minh: Khả năng học các khái niệm phức tạp một cách nhanh chóng và truyền đạt các khái niệm phức tạp đó một cách dễ hiểu, đời thường.
Tò mò & muốn khám phá: Khả năng hiểu ngữ cảnh của khác hàng tiềm năng thông qua việc đặt câu hỏi và lằng nghe hiệu quả.
Khả năng huấn luyện: Khả năng hấp thụ kiến thức và áp dụng vào huấn luyện.
Đạo đức làm việc: Chủ động theo đuổi sứ mệnh của công ty với mức độ năng lượng và hoạt động hàng ngày càng cao.
Không sợ từ chối và thất bại, chúng ta chỉ có thể học được những bài học lớn thông qua làm việc, thất bại, no pain - no gain!
Ưu tiên những ứng viên có thành công trước đây: Kinh nghiệm với hiệu suất năng lực vượt trội hoặc có những thành tích đáng kể .

Tại Công ty Cổ Phần Base Enterprise Thì Được Hưởng Những Gì

NHỮNG THỨ BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ CÔNG VIỆC NÀY TẠI BASE?
"Base không trả lương cố định cao, Base trả lương cao theo đúng năng lực"
Thu nhập = Lương cứng (8 triệu đến 10 triệu - level thử việc) - Thưởng doanh số (từ 4% lên tới 21%) - Thưởng chiến dịch - Phụ cấp (đi lại, điện thoại)
Thu nhập trung bình: Trong vòng 6 tháng đầu: 12 - 15M; Sau một năm: Thu nhập trung bình 20 - 25m; Mức độ tăng trưởng thu nhập phụ thuộc vào năng lực của bạn - theo mức hoa hồng cao cạnh tranh.
Quyền lợi khác:
Được làm việc chăm chỉ với các bạn trẻ, giỏi và tài năng Được già quá tuổi, 1 năm làm startup làm 3 năm làm ở các công ty khác Được khách hàng từ chối và thất bại để học được những bài học lớn Được làm việc với các cấp quản lý và chủ doanh nghiệp Những quyền lợi cơ bản theo đúng luật lao động như: bảo hiểm, company trip, event nội bộ,...etc
Được làm việc chăm chỉ với các bạn trẻ, giỏi và tài năng
Được già quá tuổi, 1 năm làm startup làm 3 năm làm ở các công ty khác
Được khách hàng từ chối và thất bại để học được những bài học lớn
Được làm việc với các cấp quản lý và chủ doanh nghiệp
Những quyền lợi cơ bản theo đúng luật lao động như: bảo hiểm, company trip, event nội bộ,...etc
NHỮNG AI KHÔNG NÊN ỨNG TUYỂN?
Thích ổn định và an nhàn, việc nhẹ lương cao Không có tinh thần của 1 builder, thích 1 mọi thứ đã có sẵn Tầm nhìn ngắn hạn, không có khát vọng Thích "work life balance" - Ở Base, công việc là cuộc sống của chúng tôi. Tự cao, không chịu học hỏi - Ở Base, thành tựu trong quá khứ giúp bạn có mặt tại Base, chỉ có làm tốt công việc và có kết quả ở hiện tại mới thể hiện được năng lực của bạn.
Thích ổn định và an nhàn, việc nhẹ lương cao
Không có tinh thần của 1 builder, thích 1 mọi thứ đã có sẵn
Tầm nhìn ngắn hạn, không có khát vọng
Thích "work life balance" - Ở Base, công việc là cuộc sống của chúng tôi.
Tự cao, không chịu học hỏi - Ở Base, thành tựu trong quá khứ giúp bạn có mặt tại Base, chỉ có làm tốt công việc và có kết quả ở hiện tại mới thể hiện được năng lực của bạn.
HÀNH TRÌNH ĐÀO TẠO CHIẾN BINH
"Làm start up cũng giống như chạy marathon, bên ngoài thì bóng bẩy, khởi đầu thì hào hứng, xong khó khăn liên tiếp khó khăn khiến người người muốn bỏ cuộc, thành công ở vạch đích chỉ dành cho những người kiên gan"
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TẠI BASE
Bạn hoàn toàn không "sung sướng" đâu!
Base hiện tại, với doanh thu tăng trưởng 30 lần, số lượng headcount tăng gấp 10 lần, tỷ lệ thành công 90% lại chính là tỷ lệ thất bại ngày trước, tự hào xưng danh top 1 với hơn 9000 khách hàng.
Vậy điều gì đã tạo nên điều đó? Điều gì giúp chúng ta thu hút những con người đầy tài năng? Có phải vì Base là số 1, vì chúng ta rất giỏi, vì Base rất chuyên nghiệp, vì Base có lộ trình thăng tiến rất rõ ràng hay đơn giản đây là môi trường rất ok?
Với anh Tuấn Anh (Depyty Director of Base HCM) thì không, bởi vì không có nơi chuyên nghiệp nào lại tuyển những bạn hoàn toàn mới, chưa có kinh nghiệm để làm B2B, làm với cấp quản lý hay C-level cả...
Vậy điều gì làm nên Base ngày hôm nay?
Như lời anh Phạm Kim Hùng (Chairman of Base) từng nói:
Trong suốt chặng sáu năm vừa qua, điều mà chúng ta làm tốt nhất chính là:
Giấc mơ lớn, khát khao rằng Base sẽ là một công ty vĩ đại & sẽ là kỳ lân công nghệ của Việt Nam. Niềm tin với sức trẻ, sự tử tế, lòng chính trực, can-do-spirit. Cùng tình yêu sản phẩm và ám ảnh về sự thành công của khách hàng.
Giấc mơ lớn, khát khao rằng Base sẽ là một công ty vĩ đại & sẽ là kỳ lân công nghệ của Việt Nam.
Niềm tin với sức trẻ, sự tử tế, lòng chính trực, can-do-spirit. Cùng tình yêu sản phẩm và ám ảnh về sự thành công của khách hàng.
OUR BIGGEST FEAR
Anh Tuấn Anh chia sẻ, cách đây 2 tuần, anh đã đọc review của một bạn: "Hôm nay trao đổi với khách hàng, họ nói về việc vì biết anh Hùng nên mới biết tới Base. Riêng chủ đề này thì em chưa có nhiều câu chuyện để sharing với khách hàng”. Trong các buổi review hay trò chuyện với các bạn khác, những câu hỏi về giá trị của bản thân, về con đường... có vẻ luôn khiến các bạn đau đáu trăn trở hơn hẳn các vấn đề khác.
Đã bao giờ các bạn ở Base nghĩ rằng “mình” sẽ không làm ở nữa Base không?
Anh Tuấn Anh chia sẻ rằng anh đã từng nghĩ về điều đó rất nhiều và mỗi lần như vậy anh đều dành thời gian để nhìn lại hành trình của mình. Tự hỏi điều gì làm anh phải nghĩ về điều này, có phải là khó khăn không? Câu trả lời vẫn là không! Vì nếu chọn dễ, anh đã không chọn con đường đang đi, không chọn vào Base ở những ngày mà gần như ngoài kia không ai tin Base làm được.
Điều anh Tuấn Anh từng sợ đó chính là việc mình sẽ không còn giữ được giấc mơ của mình, sợ rằng sẽ không còn nỗ lực để tiến lên, sợ rằng mình không cảm thấy “yêu” và “ thân thuộc” với nơi này. Niềm tin của anh hay nhiều anh em khác không chỉ là một công việc, Base là thanh xuân, là tuổi trẻ, là khát khao và là “nhà”, là nơi mà anh muốn đến để gặp những anh em.
Hơn hết, nỗi sợ lớn nhất đó là chúng ta sẽ trở thành một tổ chức bình thường và chúng ta sẽ trở thành tổ chức mà chúng ta luôn đòi hỏi được nhận nhiều hơn, chúng ta không còn khát khao và đam mê mà chỉ đơn thuần cần một công việc.
WHAT CONNECTS US?
“Điều gì mang các bạn đến Base?” Là câu hỏi anh Tuấn Anh hay dành cho các bạn ứng viên và câu trả lời thường nghe nhất xoay quanh: học tập, danh tiếng, môi trường tốt.
Tự hỏi nếu ai đến Base cũng muốn nhận những điều đó như một điều hiển nhiên và sẵn có thì điều gì sẽ xảy ra...
Chúng ta vẫn đang giữ được điều đó, vẫn có những anh em đứng ra nhận thử thách, không ngừng nỗ lực đóng góp, vẫn có những bạn bước vào những buổi bảo vệ đầy khó khăn, đầy cảm xúc nhưng vẫn muốn chiến đấu. Hành trình này không hề dễ dàng, một hành trình mà chúng ta không có gì chắc chắn, thậm chí nhiều lần thất bại để tìm lời giải cho câu hỏi làm sao để phát triển.
Result No Reason - Là văn hóa là làm nên chúng ta ngày hôm nay.
Khi chúng ta chọn con đường này, phía trước sẽ đầy thử thách: không phải 1 tháng 1 quý mà phải là hành trình nhiều năm để giữ tôn nghiêm của mình.
WHAT'S NEXT?
Keep “Growth” is Bases DNA
Tiếp tục tăng trưởng là con duy nhất để chúng ta viết nên câu chuyện của mình. Đây là thời điểm chúng ta đứng trước rất nhiều cột mốc lịch sử.
Are you want to join in the GAME???

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Base Enterprise

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Base Enterprise

Công ty Cổ Phần Base Enterprise

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 Tòa A GoldSeason, 47 Nguyễn Tuân, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

