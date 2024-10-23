Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 CT1AB, Khu đô thị VOV Mễ Trì, Phường Mễ Trì , Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng mục tiêu Tư vấn, thuyết phục khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của công ty Xây dựng và duy trì quan hệ với khách hàng Phát triển các ý tưởng và phương án kinh doanh, chăm sóc khách hàng Theo dõi các xu hướng của thị trường và thông tin về đối thủ cạnh tranh Lập báo giá và theo dõi chốt đặt hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Đại học, chuyên ngành Kinh doanh, CNTT... Có từ 2 năm kinh nghiệm trong ngành IT, SI Có kinh nghiệm tư vấn, sales B2B Đam mê về lĩnh vực công nghệ phần cứng/mềm Nhanh nhẹn, hoạt báo, kỹ năng giao tiếp, đàm phán & thuyết phục tốt Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực Thưởng hiệu quả công việc theo kết quả kinh doanh của công ty Thưởng lễ, tết, sinh nhật, v.v... Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước Bảo hiểm sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên Tham gia các hoạt động ngoại khóa, team teambuilding hàng năm Được tài trợ chi phí thi chứng chỉ quốc tế Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến. Được cấp thiết bị làm việc Thời gian làm việc từ T2 – T6, từ 8h00 – 16h45 12 ngày phép/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu Pro Company

