Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu Pro Company
- Hà Nội: Tầng 3 CT1AB, Khu đô thị VOV Mễ Trì, Phường Mễ Trì , Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng mục tiêu
Tư vấn, thuyết phục khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của công ty
Xây dựng và duy trì quan hệ với khách hàng
Phát triển các ý tưởng và phương án kinh doanh, chăm sóc khách hàng
Theo dõi các xu hướng của thị trường và thông tin về đối thủ cạnh tranh
Lập báo giá và theo dõi chốt đặt hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Đại học, chuyên ngành Kinh doanh, CNTT...
Có từ 2 năm kinh nghiệm trong ngành IT, SI
Có kinh nghiệm tư vấn, sales B2B
Đam mê về lĩnh vực công nghệ phần cứng/mềm
Nhanh nhẹn, hoạt báo, kỹ năng giao tiếp, đàm phán & thuyết phục tốt
Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Thưởng hiệu quả công việc theo kết quả kinh doanh của công ty
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, v.v...
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, team teambuilding hàng năm
Được tài trợ chi phí thi chứng chỉ quốc tế
Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.
Được cấp thiết bị làm việc
Thời gian làm việc từ T2 – T6, từ 8h00 – 16h45
12 ngày phép/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI