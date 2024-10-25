Tuyển Sales IT thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Sales IT thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH phần mềm 2NF
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty TNHH phần mềm 2NF

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà 3A, Ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Ứng viên làm việc tại Hà Nội
• Tìm kiếm, khai thác khách hàng mới, phát triển các cơ hội kinh doanh mới cùng với khách hàng Âu Mỹ (Phần mềm, giải pháp công nghệ thông tin.).
• Tạo lập và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng của công ty.
• Chuẩn bị và gửi báo giá, telesales, lắng nghe nhu cầu khách hàng, chuẩn bị và theo dõi hợp đồng ...
• Tham gia các buổi event, seminar liên quan đến quảng bá, kinh doanh sản phẩm.
• Báo cáo định kỳ và một số nhiệm vụ đột xuất khác theo yêu cầu của Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc và viết thành thạo.
• Có đam mê với nghề Sales, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
• Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm sales thị trường CNTT
• Tính cách hòa đồng, vui vẻ, năng nổ, chủ động trong công việc
• Sáng tạo, nhiều ý tưởng, tư duy nhanh nhẹn và chủ động trong công việc.
• Có khả năng giao tiếp mạch lạc, tự tin, có kỹ năng trình bày, kỹ năng đàm phán và kỹ năng tự học hỏi.

Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương upto 25M
• Xét tăng lương 1 năm 2 lần (định kỳ vào tháng 06 và tháng 12)
• Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước khi ký HĐLĐ chính thức với Công ty
• Được tham gia các khóa học tiếng Anh, tiếng Nhật tại Công ty (công ty hỗ trợ).
• Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần vào tháng 5
• Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Công ty: thưởng các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng kinh doanh, du lịch, teambilding,...
• Môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, cởi mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH phần mềm 2NF

Công ty TNHH phần mềm 2NF

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: tòa nhà 3a, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

