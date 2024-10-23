Tuyển Kinh doanh/Bán hàng 2NF Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 3A ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

Ứng viên làm việc tại Hà Nội Tìm kiếm, khai thác khách hàng mới, phát triển các cơ hội kinh doanh mới cùng với khách hàng Âu Mỹ (Phần mềm, giải pháp công nghệ thông tin.). Tạo lập và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng của công ty. Chuẩn bị và gửi báo giá, telesales, lắng nghe nhu cầu khách hàng, chuẩn bị và theo dõi hợp đồng ... Tham gia các buổi event, seminar liên quan đến quảng bá, kinh doanh sản phẩm. Báo cáo định kỳ và một số nhiệm vụ đột xuất khác theo yêu cầu của Giám đốc

Ứng viên làm việc tại Hà Nội

Tìm kiếm, khai thác khách hàng mới, phát triển các cơ hội kinh doanh mới cùng với khách hàng Âu Mỹ (Phần mềm, giải pháp công nghệ thông tin.).

Tạo lập và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng của công ty.

Chuẩn bị và gửi báo giá, telesales, lắng nghe nhu cầu khách hàng, chuẩn bị và theo dõi hợp đồng ...

Tham gia các buổi event, seminar liên quan đến quảng bá, kinh doanh sản phẩm.

Báo cáo định kỳ và một số nhiệm vụ đột xuất khác theo yêu cầu của Giám đốc

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc và viết thành thạo. Có kinh nghiệm sales IT (outsourcing phần mềm) thị trường tiếng Anh từ 2 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có nhiều kinh nghiệm. Có kinh nghiệm Sales thị trường Singapore Tính cách hòa đồng, vui vẻ, năng nổ, chủ động trong công việc Sáng tạo, nhiều ý tưởng, tư duy nhanh nhẹn và chủ động trong công việc. Có khả năng giao tiếp mạch lạc, tự tin, có kỹ năng trình bày, kỹ năng đàm phán và kỹ năng tự học hỏi.

Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc và viết thành thạo.

Có kinh nghiệm sales IT (outsourcing phần mềm) thị trường tiếng Anh từ 2 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có nhiều kinh nghiệm.

Có kinh nghiệm Sales thị trường Singapore

Tính cách hòa đồng, vui vẻ, năng nổ, chủ động trong công việc

Sáng tạo, nhiều ý tưởng, tư duy nhanh nhẹn và chủ động trong công việc.

Có khả năng giao tiếp mạch lạc, tự tin, có kỹ năng trình bày, kỹ năng đàm phán và kỹ năng tự học hỏi.

Tại 2NF Software Thì Được Hưởng Những Gì

• Xét tăng lương 1 năm 2 lần (định kỳ vào tháng 01 và tháng 07)

• Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước khi ký HĐLĐ chính thức với Công ty

• Được tham gia các khóa học tiếng Anh, tiếng Nhật tại Công ty (công ty hỗ trợ).

• Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần

• Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Công ty: thưởng các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng kinh doanh, du lịch, teambuilding,...

• Môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, cởi mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại 2NF Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin