Tuyển Kinh doanh/Bán hàng 2NF Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng 2NF Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

2NF Software
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
2NF Software

Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa 3A ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy

Tìm kiếm, khai thác khách hàng mới, phát triển các cơ hội kinh doanh mới cùng với khách hàng Âu Mỹ (Phần mềm, giải pháp công nghệ thông tin.). Tạo lập và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng của công ty. Chuẩn bị và gửi báo giá, telesales, lắng nghe nhu cầu khách hàng, chuẩn bị và theo dõi hợp đồng ... Tham gia các buổi event, seminar liên quan đến quảng bá, kinh doanh sản phẩm. Báo cáo định kỳ và một số nhiệm vụ đột xuất khác theo yêu cầu của Giám đốc
Ứng viên làm việc tại Hà Nội
Tìm kiếm, khai thác khách hàng mới, phát triển các cơ hội kinh doanh mới cùng với khách hàng Âu Mỹ (Phần mềm, giải pháp công nghệ thông tin.).
Tạo lập và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng của công ty.
Chuẩn bị và gửi báo giá, telesales, lắng nghe nhu cầu khách hàng, chuẩn bị và theo dõi hợp đồng ...
Tham gia các buổi event, seminar liên quan đến quảng bá, kinh doanh sản phẩm.
Báo cáo định kỳ và một số nhiệm vụ đột xuất khác theo yêu cầu của Giám đốc

Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc và viết thành thạo. Có kinh nghiệm sales IT (outsourcing phần mềm) thị trường tiếng Anh từ 2 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có nhiều kinh nghiệm. Có kinh nghiệm Sales thị trường Singapore Tính cách hòa đồng, vui vẻ, năng nổ, chủ động trong công việc Sáng tạo, nhiều ý tưởng, tư duy nhanh nhẹn và chủ động trong công việc. Có khả năng giao tiếp mạch lạc, tự tin, có kỹ năng trình bày, kỹ năng đàm phán và kỹ năng tự học hỏi.
Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc và viết thành thạo.
Có kinh nghiệm sales IT (outsourcing phần mềm) thị trường tiếng Anh từ 2 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có nhiều kinh nghiệm.
Có kinh nghiệm Sales thị trường Singapore
Tính cách hòa đồng, vui vẻ, năng nổ, chủ động trong công việc
Sáng tạo, nhiều ý tưởng, tư duy nhanh nhẹn và chủ động trong công việc.
Có khả năng giao tiếp mạch lạc, tự tin, có kỹ năng trình bày, kỹ năng đàm phán và kỹ năng tự học hỏi.

• Xét tăng lương 1 năm 2 lần (định kỳ vào tháng 01 và tháng 07)
• Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước khi ký HĐLĐ chính thức với Công ty
• Được tham gia các khóa học tiếng Anh, tiếng Nhật tại Công ty (công ty hỗ trợ).
• Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần
• Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Công ty: thưởng các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng kinh doanh, du lịch, teambuilding,...
• Môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, cởi mở

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

2NF Software

2NF Software

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa 3A Ngõ 82 Duy Tân Cầu Giấy Hà Nội

