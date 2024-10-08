Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Lập kế hoạch chi tiết, triển khai các mục tiêu kinh doanh, khai thác tối đa các cơ hội phát triển kinh doanh mới trên thị trường Việt Nam để thúc đẩy doanh thu. Đề xuất các chương trình tương tác để thu hút khách hàng B2B tiềm năng. Xây dựng và củng cố mối quan hệ với mạng lưới khách hàng, bao gồm khách hàng tiềm năng, khách hàng chiến lược và khách hàng thân thiết. Tổ chức và quản lý trực tiếp mọi hoạt động kinh doanh và thị trường của công ty. Đảm bảo mục tiêu về doanh thu, doanh số đã đề ra Thu thập, phân tích và đánh giá các hiểu biết về thị trường để đề xuất với BGĐ.

Lập kế hoạch chi tiết, triển khai các mục tiêu kinh doanh, khai thác tối đa các cơ hội phát triển kinh doanh mới trên thị trường Việt Nam để thúc đẩy doanh thu.

Đề xuất các chương trình tương tác để thu hút khách hàng B2B tiềm năng.

Xây dựng và củng cố mối quan hệ với mạng lưới khách hàng, bao gồm khách hàng tiềm năng, khách hàng chiến lược và khách hàng thân thiết.

Tổ chức và quản lý trực tiếp mọi hoạt động kinh doanh và thị trường của công ty.

Đảm bảo mục tiêu về doanh thu, doanh số đã đề ra

Thu thập, phân tích và đánh giá các hiểu biết về thị trường để đề xuất với BGĐ.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm sale trong lĩnh vực Công nghệ thông tin (B2B) về lĩnh vực giải pháp phần mềm tại thị trường nội địa Việt Nam Có mối quan hệ tốt và mạng lưới khách hàng mảng banking và FSI của Việt Nam. Có khả năng hoạch định, xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh. Có thế mạnh với khả năng phân tích, suy luận, giải quyết vấn đề và làm việc độc lập. Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt

Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm sale trong lĩnh vực Công nghệ thông tin (B2B) về lĩnh vực giải pháp phần mềm tại thị trường nội địa Việt Nam

Có mối quan hệ tốt và mạng lưới khách hàng mảng banking và FSI của Việt Nam.

Có khả năng hoạch định, xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh.

Có thế mạnh với khả năng phân tích, suy luận, giải quyết vấn đề và làm việc độc lập.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc linh hoạt (chế độ đi muộn/ về sớm) Mức lương thỏa thuận, commission hấp dẫn Review lương từ 1-2 lần/năm. Chính sách thưởng tháng lương 13, thưởng dự án,... Thưởng lễ Tết, 2/9, sinh nhật công ty, ... Chế độ du lịch nghỉ mát (gói 5-6 triệu/ người), teambuilding (2 -3 lần/năm). Tham gia BHXH đầy đủ, thăm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,... Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,... Phụ cấp đứng lớp, cùng các giải thưởng Đào tạo: Ngôi sao học tập tháng, Gương mặt giảng viên tiêu biểu, gương mặt học tập năm, nhuận bút...

Thời gian làm việc linh hoạt (chế độ đi muộn/ về sớm)

Mức lương thỏa thuận, commission hấp dẫn

Review lương từ 1-2 lần/năm. Chính sách thưởng tháng lương 13, thưởng dự án,...

Thưởng lễ Tết, 2/9, sinh nhật công ty, ...

Chế độ du lịch nghỉ mát (gói 5-6 triệu/ người), teambuilding (2 -3 lần/năm).

Tham gia BHXH đầy đủ, thăm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu

Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...

Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,...

Phụ cấp đứng lớp, cùng các giải thưởng Đào tạo: Ngôi sao học tập tháng, Gương mặt giảng viên tiêu biểu, gương mặt học tập năm, nhuận bút...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin