Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, tòa nhà Detech 2 Tower, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN., Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quảng bá sản phẩm, hình ảnh công ty qua các trang mạng xã hội Tìm kiếm Khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội như Linkedin, Fiverr, Upwork,... Thu thập tất cả khách hàng tiềm năng, phân tích dữ liệu, tóm tắt thông tin khách hàng Tư vấn các sản phẩm, giải pháp công nghệ của công ty tới khách hàng Tiến hành set up các cuộc meeting giữa khách hàng và top sale

(Chi tiết trao đổi cụ thể hơn ở buổi phỏng vấn)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật tốt, từ N2 trở lên Có từ 2 năm kinh nghiệm Yêu thích công việc sale Năng động , nhanh nhẹn Khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt, hiểu biết về các kỹ năng tiếp thị cơ bản

Tại Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 (Trưa nghỉ 1,5 giờ) thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần Mức lương: Thỏa thuận phù hợp theo năng lực + commission Môi trường Open & Flat luôn mong muốn tạo mọi điều kiện, sân chơi riêng cho nhân viên để có thể phát huy năng lực Thưởng tháng lương 13, thưởng theo dự án, thưởng nóng, thưởng nhân viên xuất sắc... Xét điều chỉnh lương 2 lần/năm Thưởng thâm niên Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật lao động Du lịch 1 lần/năm, Teambuilding 1 lần/năm, Khám sức khỏe 1 lần/năm Quà sinh nhật cá nhân, quà sinh nhật công ty, quà lễ tết, lì xì đầu năm.... Gói trợ cấp thai sản cho nhân viên nữ sinh con, ngày nghỉ phép có lương cho nhân viên nam có vợ sinh con Hỗ trợ chi phí thi khi đạt các chứng chỉ chuyên môn Đào tạo tiếng Nhật miễn phí tại công ty Hỗ trợ chi phí hoặc được cử đi tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn.... Tham gia các buổi hội thảo nâng cao năng lực Tham gia các phong trào của công ty và các CLB thể thao, book, yoga, charity, entertainment,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin