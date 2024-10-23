Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi
- Hà Nội: Tầng 11, tòa nhà Detech 2 Tower, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN., Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quảng bá sản phẩm, hình ảnh công ty qua các trang mạng xã hội
Tìm kiếm Khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội như Linkedin, Fiverr, Upwork,...
Thu thập tất cả khách hàng tiềm năng, phân tích dữ liệu, tóm tắt thông tin khách hàng
Tư vấn các sản phẩm, giải pháp công nghệ của công ty tới khách hàng
Tiến hành set up các cuộc meeting giữa khách hàng và top sale
Quảng bá sản phẩm, hình ảnh công ty qua các trang mạng xã hội
Tìm kiếm Khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội như Linkedin, Fiverr, Upwork,...
Thu thập tất cả khách hàng tiềm năng, phân tích dữ liệu, tóm tắt thông tin khách hàng
Tư vấn các sản phẩm, giải pháp công nghệ của công ty tới khách hàng
Tiến hành set up các cuộc meeting giữa khách hàng và top sale
(Chi tiết trao đổi cụ thể hơn ở buổi phỏng vấn)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Nhật tốt, từ N2 trở lên
Có từ 2 năm kinh nghiệm
Yêu thích công việc sale
Năng động , nhanh nhẹn
Khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt, hiểu biết về các kỹ năng tiếp thị cơ bản
Tại Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 (Trưa nghỉ 1,5 giờ) thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Mức lương: Thỏa thuận phù hợp theo năng lực + commission
Môi trường Open & Flat luôn mong muốn tạo mọi điều kiện, sân chơi riêng cho nhân viên để có thể phát huy năng lực
Thưởng tháng lương 13, thưởng theo dự án, thưởng nóng, thưởng nhân viên xuất sắc...
Xét điều chỉnh lương 2 lần/năm
Thưởng thâm niên
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật lao động
Du lịch 1 lần/năm, Teambuilding 1 lần/năm, Khám sức khỏe 1 lần/năm
Quà sinh nhật cá nhân, quà sinh nhật công ty, quà lễ tết, lì xì đầu năm....
Gói trợ cấp thai sản cho nhân viên nữ sinh con, ngày nghỉ phép có lương cho nhân viên nam có vợ sinh con
Hỗ trợ chi phí thi khi đạt các chứng chỉ chuyên môn
Đào tạo tiếng Nhật miễn phí tại công ty
Hỗ trợ chi phí hoặc được cử đi tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn....
Tham gia các buổi hội thảo nâng cao năng lực
Tham gia các phong trào của công ty và các CLB thể thao, book, yoga, charity, entertainment,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI