Tuyển Kinh doanh/Bán hàng World Fusion Vietnam Co,.Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hòa Bình International Tower, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách bán hệ thống quản lý bán hàng dành cho nhà hàng do công ty phát triển Bán dịch vụ xây dựng website Phát triển và bán các sản phẩm, dịch vụ khác của công ty

Điều tra thị trường Tìm kiếm khách hàng tiềm năng Nghiên cứu các phương pháp tiếp cận khách hàng Thực hiện hoạt động kinh doanh để mở rộng, phát triển và bán các sản phẩm, dịch vụ của công ty Xử lý hợp đồng và hồ sơ giấy tờ liên quan Hỗ trợ triển khai hệ thống, dịch vụ Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng sau bán hàng Quản lý thông tin khách hàng và giữ mối quan hệ tốt đẹp để mở rộng mạng lưới khách hàng. Kết hợp với các bộ phận phát triển sản phẩm, Chăm sóc khách hàng để đáp ứng những nhu cầu, thắc mắc của khách hàng về sản phẩm Lắng nghe, tổng hợp ý kiến/ từ khách hàng, báo cáo lên cấp quản lý trực tiếp nhằm xây dựng và cải thiện sản phẩm ngày càng hoàn thiện

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sale Có thể sử dụng tiếng Anh tốt

Ưu tiên:

Đã từng làm việc trong lĩnh vực IT Có kinh nghiệm kinh doanh hệ thống bán hàng dành cho nhà hàng Có kinh nghiệm kinh doanh dịch vụ xây dựng website Ưu tiên ứng viên có mạng lưới quan hệ rộng với các nhà hàng, café, có kinh nghiệm bán hàng phần mềm. Thành tạo tin học văn phòng và am hiểu internet, mạng xã hội; Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng tiếng Nhật Đam mê kinh doanh, thích kiếm tiền, luôn cầu tiến.

Lưu ý: Ứng viên vui lòng gửi CV bằng tiếng Anh

Tại World Fusion Vietnam Co,.Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực Thưởng: Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh Chế độ tăng lương: xét đánh giá tăng lương 1 lần/năm Chế độ BHXH, thai sản, nghỉ phép theo Luật lao động Việt Nam Thưởng theo chính sách của công ty Hoạt động Team Building (tiệc sinh nhật cho nhân viên, Happy hours, Sum up, Year end party, v.v...) Du lịch Công ty hàng năm Khám sức khỏe định kỳ Không gian làm việc rộng rãi: có quầy bar, khu vực ăn trưa nghỉ ngơi cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại World Fusion Vietnam Co,.Ltd

