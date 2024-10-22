Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Emera làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý và điều phối nhân viên sales.

- Tìm kiếm, chào hàng với khách hàng tiềm năng, khách hàng mới.

- Gặp trực tiếp khách hàng tư vấn sản phẩm

- Chốt khách và tiến hành ký hợp đồng với KH

- Hợp tác và giao tiếp với Khách hàng dưới tinh thần và giá trị cốt lõi của Emera

- Là cầu nối giữa Khách hàng và Team dự án - duy trì sự thấu hiểu giữa hai bên thông suốt thời gian hợp tác;

- Phối hợp với Khách hàng bao quát và và giám sát quá trình triển khai;

- Quản lý và điều phối các đầu việc của dự án;

- Tiếp nhận yêu cầu công việc từ PM (Quản lý dự án) và cập nhật trạng thái công việc.

- Lập báo cáo theo tuần, theo tháng

- Các công việc khác từ BLĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong vị trí tuyển dụng., Ưu tiên các ngành tốt nghiệp kinh tế, marketing,truyền thông;

- Mong muốn phát triển kỹ năng sale và phát triển thị trường;

- Tư duy chuyên ngành Marketing - PR - Truyền thông là một lợi thế;

- Hoạt ngôn trong văn nói và văn viết - đảm bảo sự thấu hiểu của Khách hàng qua giao tiếp;

- Khả năng quản lý, sắp xếp và điều phối công việc phù hợp với tiến độ dự án;

- Kỹ năng làm việc độc lập lẫn phối hợp cùng Team;

- Các kỹ năng mềm cơ bản.

Tại Công ty cổ phần Emera Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập xứng đáng và phù hợp với năng lực mà bạn có, thưởng dự án, lương tháng thứ 13 và thưởng hàng năm

- Đóng BHXH

- Chế độ nghỉ mát hàng năm,

- Team sáng tạo tài năng, năng động và đoàn kết keo sơn cùng hỗ trợ bạn thăng hoa trong công việc;

- Cơ hội làm việc trực tiếp với Director và tiếp cận đối tác là những thương hiệu tập đoàn lớn và các đơn vị nhà nước;

- Môi trường làm việc hứa hẹn sẽ là nền tảng dẫn dắt bạn tới sự chuyên nghiệp;

- Đến với Emera là đến với những thử thách làm bàn đạp để bạn phát triển tiềm năng của bản thân;

- Xét tăng lương theo năng lực và mức độ cống hiến 6 tháng / lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Emera

