Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Emera làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty cổ phần Emera
- Hà Nội: Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý và điều phối nhân viên sales.
- Tìm kiếm, chào hàng với khách hàng tiềm năng, khách hàng mới.
- Gặp trực tiếp khách hàng tư vấn sản phẩm
- Chốt khách và tiến hành ký hợp đồng với KH
- Hợp tác và giao tiếp với Khách hàng dưới tinh thần và giá trị cốt lõi của Emera
- Là cầu nối giữa Khách hàng và Team dự án - duy trì sự thấu hiểu giữa hai bên thông suốt thời gian hợp tác;
- Phối hợp với Khách hàng bao quát và và giám sát quá trình triển khai;
- Quản lý và điều phối các đầu việc của dự án;
- Tiếp nhận yêu cầu công việc từ PM (Quản lý dự án) và cập nhật trạng thái công việc.
- Lập báo cáo theo tuần, theo tháng
- Các công việc khác từ BLĐ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Mong muốn phát triển kỹ năng sale và phát triển thị trường;
- Tư duy chuyên ngành Marketing - PR - Truyền thông là một lợi thế;
- Hoạt ngôn trong văn nói và văn viết - đảm bảo sự thấu hiểu của Khách hàng qua giao tiếp;
- Khả năng quản lý, sắp xếp và điều phối công việc phù hợp với tiến độ dự án;
- Kỹ năng làm việc độc lập lẫn phối hợp cùng Team;
- Các kỹ năng mềm cơ bản.
Tại Công ty cổ phần Emera Thì Được Hưởng Những Gì
- Đóng BHXH
- Chế độ nghỉ mát hàng năm,
- Team sáng tạo tài năng, năng động và đoàn kết keo sơn cùng hỗ trợ bạn thăng hoa trong công việc;
- Cơ hội làm việc trực tiếp với Director và tiếp cận đối tác là những thương hiệu tập đoàn lớn và các đơn vị nhà nước;
- Môi trường làm việc hứa hẹn sẽ là nền tảng dẫn dắt bạn tới sự chuyên nghiệp;
- Đến với Emera là đến với những thử thách làm bàn đạp để bạn phát triển tiềm năng của bản thân;
- Xét tăng lương theo năng lực và mức độ cống hiến 6 tháng / lần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Emera
