Tuyển Sales Logistics thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10, toàn nhà Sông Hồng land, số 165 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ.
- Tư vấn các giải pháp liên quan đến dịch vụ giao nhận vận chuyển trong nước và quốc tế
- Trao đổi, thương lượng các điều khoản hợp đồng, giá cả, thời gian giao hàng, soạn thảo hợp đồng theo nội dung thỏa thuận với khách hàng.
- Thường xuyên theo dõi, cung cấp các thông tin, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nghiệp vụ, đảm bảo tư vấn cho khách hàng và điều phối thực hiện việc vận chuyển hàng đúng quy trình và thủ tục để hạn chế phát sinh.
- Các công việc khác trong phạm vi chức năng của Phòng Kinh doanh do Trưởng phòng hoặc Ban Giám đốc phân công.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế hoặc chuyên ngành Xuất nhập khẩu, Ngoại thương, Ngoại ngữ, GTVT, ....
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm 1 năm trở lên trong lĩnh vực Logistics, Marketing và Sales.
- Các bạn chưa có kinh nghiệm công ty sẵn sàng đào tạo
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức công việc, giải quyết vấn đề tốt. Có khả năng chịu được áp lực công việc cao và khả năng phối hợp nhóm tốt.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, có ý chí và tham vọng, trung thực, xác định gắn bó lâu dài với công ty.
- Có khả năng sử dụng tiếng Anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cao: Lương xứng đáng theo năng lực và nhiều cơ hội thăng tiến. Các khoản thưởng Quý, thưởng tháng 13, thưởng vào các dịp Lễ, Tết...
- Các quyền lợi: tặng quà sinh nhật, thưởng 20/10, 8/3 và tặng quà cho con vào dịp 1/6, trung thu...
- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH, BHYT, BHTN)
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viện uy tín.
- Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ thứ Hai – thứ Sáu, và sáng thứ Bảy. Nghỉ trưa 60 phút, nghỉ Lễ theo qui định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 99 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

