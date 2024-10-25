Tuyển Sales Online thu nhập 7 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 72 Nguyễn Cư Trinh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Tham gia vào đội ngũ kinh doanh online của công ty, chịu trách nhiệm tiếp cận, tư vấn và bán hàng cho khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online của công ty như website, facebook, zalo, tiktok, .... Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiện tại, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Nắm vững kiến thức về sản phẩm, dịch vụ của công ty, tư vấn cho khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng tiêu dùng, đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả. Thực hiện các báo cáo, thống kê về hoạt động kinh doanh online. Tham gia các hoạt động marketing online của công ty.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh online, bán hàng online, chăm sóc khách hàng online. Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao. Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, đặc biệt là Excel.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7.000.000 + Lương hoa hồng tính theo KPI. Thưởng doanh số theo tháng/quý/năm (dựa trên KPI phòng ban), thưởng cuối năm lên đến 3 tháng lương tùy vào tình hình kinh doanh. Thưởng lễ, thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc có ý tưởng đóng góp bổ ích cho việc vận hành, hoạt động của công ty. Các chế độ phúc lợi khác đầy đủ theo quy định. Review xét tăng lương: 1 năm/ lần. Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp. Cơ hội phát triển và thăng tiến trong lĩnh vực kinh doanh trực tuyến. Được tham gia các khoá đào tạo để nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn. Du lịch hằng năm, team building và các hoạt động khác của công ty.

