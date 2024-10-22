Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MIFAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 02 Mai Anh Tuấn, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thương hiệu túi xách LESAC

- Tư vấn bán hàng trực tiếp tại các kênh bán hàng: FB, IG, Shopee, Tiktok, Lazada, ...

- Xử lý khiếu nại, hỗ trợ khách hàng từ các kênh online

- Hỗ trợ các công việc khác theo điều phối của quản lý

Độ tuổi từ 2002 - 1998.

- Điều kiện làm việc: có laptop, smartphone, phương tiện đi lại cá nhân

- Có kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIFAS Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội phát huy khả năng của bản thân.

- Thử việc: 1 tháng (Hưởng tối thiểu 85% lương)

- Công việc ổn định lâu dài.

- Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIFAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin