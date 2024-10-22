Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MIFAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIFAS
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 02 Mai Anh Tuấn, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thương hiệu túi xách LESAC
- Tư vấn bán hàng trực tiếp tại các kênh bán hàng: FB, IG, Shopee, Tiktok, Lazada, ...
- Xử lý khiếu nại, hỗ trợ khách hàng từ các kênh online
- Hỗ trợ các công việc khác theo điều phối của quản lý
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 2002 - 1998.
- Điều kiện làm việc: có laptop, smartphone, phương tiện đi lại cá nhân
- Có kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng trở lên
- Điều kiện làm việc: có laptop, smartphone, phương tiện đi lại cá nhân
- Có kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIFAS Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội phát huy khả năng của bản thân.
- Thử việc: 1 tháng (Hưởng tối thiểu 85% lương)
- Công việc ổn định lâu dài.
- Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước.
- Thử việc: 1 tháng (Hưởng tối thiểu 85% lương)
- Công việc ổn định lâu dài.
- Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIFAS
