Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Eastern Sun Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Xây dựng và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả.

- Quản lý và lãnh đạo đội ngũ chuyên gia, đối tác, cộng tác viên, đại lý bán hàng.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt với khách hàng.

- Xác định các cơ hội kinh doanh mới và tạo khách hàng tiềm năng.

- Đàm phán hợp đồng và chốt giao dịch.

- Phân tích xu hướng thị trường và theo dõi các hoạt động của đối thủ cạnh tranh.

- Cung cấp báo cáo bán hàng thường xuyên cho quản lý cấp cao.

- Đạt được các mục tiêu bán hàng và KPI.

- Quản lý ngân sách và nguồn lực bán hàng hiệu quả.

- Theo dõi và đánh giá hiệu suất của đội ngũ bán hàng.

- Luôn cập nhật các xu hướng và công nghệ mới nhất trong ngành.

- Thúc đẩy một môi trường nhóm tích cực và hợp tác

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cử nhân Kinh doanh, Tiếp thị, Kỹ thuật, Máy tính hoặc một lĩnh vực liên quan.

- Kinh nghiệm đã được chứng minh với tư cách là Quản lý bán hàng hoặc vai trò tương tự.

- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm mạnh mẽ.

- Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp tuyệt vời.

- Hiểu biết sâu sắc về ngành công nghiệp phần mềm.

- Khả năng phát triển và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả.

- Năng lực đã được chứng minh về việc đạt được và vượt mục tiêu bán hàng.

- Kỹ năng đàm phán và chốt giao dịch tốt.

- Có khả năng phân tích xu hướng thị trường và hoạt động của đối thủ cạnh tranh.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định mạnh mẽ.

- Khả năng làm việc trong một môi trường có nhịp độ nhanh, hướng đến kết quả.

- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tuyệt vời.

- Khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng bền chặt.

- Có kinh nghiệm thực hiện các buổi đào tạo và huấn luyện bán hàng.

- Kỹ năng phân tích và báo cáo mạnh mẽ.

- Khả năng công tác tỉnh khi cần thiết.

- Thành thạo tin học văn phòng

- Tự động viên và định hướng mục tiêu.

- Khả năng làm việc độc lập và là một phần của nhóm.

- Có bằng lái xe oto và giao tiếp tiếng Anh cơ bản là lợi thế.

-------------------------------------

Tại Công ty cổ phần Eastern Sun Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Khung lương thỏa thuận: Lương cứng + Lương doanh thu + trợ cấp + % hoa hồng doanh thu. Cơ chế lương hấp dẫn từ 10 triệu ++, up to 20 triệu, thu nhập không giới hạn tùy theo năng lực. Cơ chế lương theo 3P và khung năng lực. Thưởng nóng vượt doanh số theo tháng. Thời gian làm việc: 08h00 – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 cách tuần, nghỉ trưa 12h00 – 13h30 Tham gia BHXH đầy đủ sau thời gian thử việc. Được hưởng đầy đủ các chính sách: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản, ...theo Luật Lao động. Chính sách review hàng năm. Nghỉ phép 12 ngày/ năm cũng như theo quy chế của công ty. Hỗ trợ chi phí ăn trưa. Trà, café, bánh kẹo và các hoạt động ăn uống hàng tháng. Thưởng các ngày nghỉ lễ trong năm: Tết Dương lịch, 30/04 -01/05, 02/09. Qùa tặng sinh nhật nhân viên và tổ chức sinh nhật Nhân viên. Quà tặng các dịp đặc biệt trong năm: 08/03, Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, 20/10, Tết Nguyên Đán. Chương trình du lịch hè, du xuân, team building hàng năm. Tham gia các sự kiện đặc biệt: sinh nhật Công ty, .... Tham gia các buổi chia sẻ, học hỏi để nâng cao kiến thức và kinh nghiệm sống. Được đào tạo về sản phẩm, giải pháp cũng như các kỹ năng phát triển bản thân và công việc. Cơ hội phát triển sự nghiệp lên các vị trí cao hơn.

Khung lương thỏa thuận: Lương cứng + Lương doanh thu + trợ cấp + % hoa hồng doanh thu.

Cơ chế lương hấp dẫn từ 10 triệu ++, up to 20 triệu, thu nhập không giới hạn tùy theo năng lực. Cơ chế lương theo 3P và khung năng lực. Thưởng nóng vượt doanh số theo tháng.

Thời gian làm việc: 08h00 – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 cách tuần, nghỉ trưa 12h00 – 13h30

Tham gia BHXH đầy đủ sau thời gian thử việc.

Được hưởng đầy đủ các chính sách: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản, ...theo Luật Lao động.

Chính sách review hàng năm.

Nghỉ phép 12 ngày/ năm cũng như theo quy chế của công ty.

Hỗ trợ chi phí ăn trưa.

Trà, café, bánh kẹo và các hoạt động ăn uống hàng tháng.

Thưởng các ngày nghỉ lễ trong năm: Tết Dương lịch, 30/04 -01/05, 02/09.

Qùa tặng sinh nhật nhân viên và tổ chức sinh nhật Nhân viên.

Quà tặng các dịp đặc biệt trong năm: 08/03, Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, 20/10, Tết Nguyên Đán.

Chương trình du lịch hè, du xuân, team building hàng năm.

Tham gia các sự kiện đặc biệt: sinh nhật Công ty, ....

Tham gia các buổi chia sẻ, học hỏi để nâng cao kiến thức và kinh nghiệm sống.

Được đào tạo về sản phẩm, giải pháp cũng như các kỹ năng phát triển bản thân và công việc.

Cơ hội phát triển sự nghiệp lên các vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Eastern Sun Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin