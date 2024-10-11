Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Đến 15 Triệu

- Chủ động tìm kiếm, tiếp cận và khai thác khách hàng mới trên thị trường IT outsourcing, đặc biệt là khách hàng Nhật.
- Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ bền vững, lâu dài với khách hàng.
- Tiếp nhận thông tin, phản hồi từ khách hàng, khai thác, làm rõ các yêu cầu, phản ánh, phối hợp với team phát triển phần mềm để nâng cao giá trị sản phẩm cho khách hàng.
- Cập nhật thông tin của khách hàng và khách hàng tiềm năng, kiểm soát tỷ lệ hợp tác thành công và báo cáo lên cấp trên.
- Đảm bảo và thúc đẩy doanh số bán hàng theo mục tiêu đề ra.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các ngành Kinh tế, Thương mại, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin...hoặc các ngành nghề có liên quan
- Đã có kinh nghiệm làm sale IT outsourcing ở thị trường Nhật
- Có khả năng xây dựng và phát triển mối quan hệ làm việc mang tính hợp tác với khách hàng và đối tác. Có quan hệ rộng với các công ty, cá nhân liên quan tới lĩnh vực IT
- Kĩ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, và xử lý công việc tốt;
- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật (trình độ N2 trở lên)

Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:
- Lương thỏa thuận theo năng lực thực tế của ứng viên và thưởng theo doanh số kinh doanh. Performance review: 1 lần/năm.
- Trợ cấp đi lại, trợ cấp ăn trưa, trợ cấp tiếng Nhật.
- Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng nhân viên xuất sắc quý, năm, nhân viên tiêu biểu đi du lịch Nhật Bản
- Nghỉ theo lịch công ty, nghỉ theo lịch khách hàng Nhật, ngoài các ngày nghỉ theo quy định, 1 năm có thêm 2 đợt nghỉ dài.
- Nghỉ tham gia Ngày hội khai giảng cùng con cho các phụ huynh
- Chế độ chăm sóc phụ nữ: Nghỉ sinh lý phụ nữ: 8h/ tháng; Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày
Chế độ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên:
- Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật lao động.
- Bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho toàn bộ nhân viên.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện uy tín (Bệnh viện Thu Cúc, bệnh viện Medlatec...)
Văn phòng làm việc tiện ích:
- Miễn phí trà, coffee tại khu vực ăn uống của công ty.
- Máy pha coffee, máy bán hàng tự động tiện ích ngay tại văn phòng.
Các hoạt động sôi nổi:
- Hoạt động team building kết nối đội nhóm hàng quý.
- Các CLB thể thao: bóng đá, bi lắc...
- Hoạt động du lịch thường niên và các sự kiện lớn trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, quận Ba Đình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

