Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 55 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phối hợp cùng TPKD xây dựng và thực hiện các kế hoạch Kinh doanh, phát triển mở rộng thị trường, đại lý; Chhăm sóc hỗ trợ và thúc đẩy kinh doanh cho đại lý, thực hiện các mục tiêu kinh doanh, doanh số, KPI theo từng tháng, quí trong năm trong địa bàn được giao theo các yêu cầu của PKD. Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất giải pháp xử lý các vướng mắc phát sinh. Đồng thời phản hồi đến các bộ phận Marketing, sản xuất để thực hiện tốt chiến lược sản phẩm, xây dựng thương hiệu... Kết hợp với Phòng Marketing, hệ thống phân phối để triển khai công tác chăm sóc, dịch vụ khách hàng nhằm mang lại cho người tiêu dùng có sự trải nghiệm tốt về sản phẩm dịch vụ nhằm mang lại sự hài lòng cho khách hàng Quản lý khách hàng Đại lý để đạt chỉ tiêu doanh số Công ty đề ra Phát triển mở rộng hệ thống Khách hàng thuộc kênh Đại lý, gia tăng độ phủ hàng hóa tại các Khách hàng hiện hữu được giao. Lập kế hoạch bán hàng hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao hàng theo tháng/quý. Duy trình các mối quan hệ kinh doanh được Công ty phân công: liên hệ gặp mặt, thăm hỏi và gửi thông tin báo giá và chào hàng thường xuyên. Tìm hiểu nhu cầu của Khách hàng, phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được giao phó. Giám sát, đôn đốc nhân viên bán hàng theo Kế hoạch đã xây dựng. Phân tích, sắp xếp, tố chức lại kế hoạch làm việc để đạt hiệu quả cao. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Phối hợp cùng TPKD xây dựng và thực hiện các kế hoạch Kinh doanh, phát triển mở rộng thị trường, đại lý;

Chhăm sóc hỗ trợ và thúc đẩy kinh doanh cho đại lý, thực hiện các mục tiêu kinh doanh, doanh số, KPI theo từng tháng, quí trong năm trong địa bàn được giao theo các yêu cầu của PKD.

Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất giải pháp xử lý các vướng mắc phát sinh. Đồng thời phản hồi đến các bộ phận Marketing, sản xuất để thực hiện tốt chiến lược sản phẩm, xây dựng thương hiệu...

Kết hợp với Phòng Marketing, hệ thống phân phối để triển khai công tác chăm sóc, dịch vụ khách hàng nhằm mang lại cho người tiêu dùng có sự trải nghiệm tốt về sản phẩm dịch vụ nhằm mang lại sự hài lòng cho khách hàng

Quản lý khách hàng Đại lý để đạt chỉ tiêu doanh số Công ty đề ra

Phát triển mở rộng hệ thống Khách hàng thuộc kênh Đại lý, gia tăng độ phủ hàng hóa tại các Khách hàng hiện hữu được giao.

Lập kế hoạch bán hàng hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao hàng theo tháng/quý.

Duy trình các mối quan hệ kinh doanh được Công ty phân công: liên hệ gặp mặt, thăm hỏi và gửi thông tin báo giá và chào hàng thường xuyên.

Tìm hiểu nhu cầu của Khách hàng, phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được giao phó.

Giám sát, đôn đốc nhân viên bán hàng theo Kế hoạch đã xây dựng.

Phân tích, sắp xếp, tố chức lại kế hoạch làm việc để đạt hiệu quả cao.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 25-35 Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng trở lên ngành kinh doanh hoặc tương đương Có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Đại diện kinh doanh khu vực Ưu tiên ứng viên làm việc lĩnh vực F&B, ngành hàng tiêu dùng nhanh và có kinh nghiệm trong kỹ thuật pha chế đồ uống hoặc có kiến thức về nguyên liệu pha chế Có kết nối và kinh nghiệm các kênh mà mình ứng tuyển. Có kỹ năng thuyết phục và giao tiếp hiệu quả. Có kỹ năng đào tạo, huấn luyện nhân viên. Kỹ năng quản lý đội nhóm. Khả năng chịu được áp lực công việc cao, làm việc độc lập.

Nam, tuổi từ 25-35

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng trở lên ngành kinh doanh hoặc tương đương

Có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Đại diện kinh doanh khu vực

Ưu tiên ứng viên làm việc lĩnh vực F&B, ngành hàng tiêu dùng nhanh và có kinh nghiệm trong kỹ thuật pha chế đồ uống hoặc có kiến thức về nguyên liệu pha chế

Có kết nối và kinh nghiệm các kênh mà mình ứng tuyển.

Có kỹ năng thuyết phục và giao tiếp hiệu quả.

Có kỹ năng đào tạo, huấn luyện nhân viên.

Kỹ năng quản lý đội nhóm.

Khả năng chịu được áp lực công việc cao, làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập (18M - 25M): Lương cứng + Hoa hồng theo KPI doanh số đạt được (thỏa thuận theo năng lực) Cơ hội phát triển trong mảng pha chế đồ uống Chế độ lương, thưởng theo Quy định của Nhà nước và Công ty Tham gia BHXH, công đoàn đầy đủ theo quy định Nghỉ Lễ tết, phép năm, thưởng Lễ tết đầy đủ theo quy định

Thu nhập (18M - 25M): Lương cứng + Hoa hồng theo KPI doanh số đạt được (thỏa thuận theo năng lực)

Cơ hội phát triển trong mảng pha chế đồ uống

Chế độ lương, thưởng theo Quy định của Nhà nước và Công ty

Tham gia BHXH, công đoàn đầy đủ theo quy định

Nghỉ Lễ tết, phép năm, thưởng Lễ tết đầy đủ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin