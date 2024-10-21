Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Việt Tinh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty cổ phần Việt Tinh Anh
- Hà Nội: Số 04, Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Mục đích công việc:
Giám sát hoạt động kinh doanh của nhóm cửa hàng Chịu trách nhiệm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của nhóm cửa hàng mình phụ trách theo target đã đề ra Đảm bảo hình ảnh cửa hàng , thương hiệu của các Cửa hàng phụ trách Đào tạo, hướng dẫn nhân viên tại các cửa hàng phụ trách Chịu trách nhiệm kết quả doanh thu của cửa hàng Cân đối target giữa nhóm cửa hàng phụ trách Đốc thúc và thúc đẩy nhân viên hoàn thành target đề ra Đưa phương án tăng doanh thu của từng cửa hàng quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại Học , ưu tiên ứng viên chuyên môn trong ngành Quản trị kinh doanh, Marketing.
Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực Bán lẻ, trong đó ít nhất 1năm ở vai tròquản lý cửa hàng bán lẻ, siêu thị
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Thông thạo vi tính văn phòng,.
Kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề tốt.
Nhạy bén với con số.
Có tính chủ động và sáng tạo.
Có tố chất lãnh đạo, quản lý ,leader
Tính bảo mật và cẩn trọng rất cao.
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
Tại Công ty cổ phần Việt Tinh Anh Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt cao cấp
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Lương, thưởng hiệu quả công việc
Quà sinh nhật, quà quốc tế thiếu nhi
Du lịch, team building gắn kết thành viên
Các phúc lợi khác
