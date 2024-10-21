Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Việt Tinh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Việt Tinh Anh
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty cổ phần Việt Tinh Anh

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty cổ phần Việt Tinh Anh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 04, Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục đích công việc:
Giám sát hoạt động kinh doanh của nhóm cửa hàng Chịu trách nhiệm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của nhóm cửa hàng mình phụ trách theo target đã đề ra Đảm bảo hình ảnh cửa hàng , thương hiệu của các Cửa hàng phụ trách Đào tạo, hướng dẫn nhân viên tại các cửa hàng phụ trách Chịu trách nhiệm kết quả doanh thu của cửa hàng Cân đối target giữa nhóm cửa hàng phụ trách Đốc thúc và thúc đẩy nhân viên hoàn thành target đề ra Đưa phương án tăng doanh thu của từng cửa hàng quản lý
Giám sát hoạt động kinh doanh của nhóm cửa hàng
Chịu trách nhiệm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của nhóm cửa hàng mình phụ trách theo target đã đề ra
Đảm bảo hình ảnh cửa hàng , thương hiệu của các Cửa hàng phụ trách
Đào tạo, hướng dẫn nhân viên tại các cửa hàng phụ trách
Chịu trách nhiệm kết quả doanh thu của cửa hàng Cân đối target giữa nhóm cửa hàng phụ trách Đốc thúc và thúc đẩy nhân viên hoàn thành target đề ra Đưa phương án tăng doanh thu của từng cửa hàng quản lý
Chịu trách nhiệm kết quả doanh thu của cửa hàng
Cân đối target giữa nhóm cửa hàng phụ trách Đốc thúc và thúc đẩy nhân viên hoàn thành target đề ra Đưa phương án tăng doanh thu của từng cửa hàng quản lý
Cân đối target giữa nhóm cửa hàng phụ trách
Đốc thúc và thúc đẩy nhân viên hoàn thành target đề ra
Đưa phương án tăng doanh thu của từng cửa hàng quản lý
Giám sát hoạt động kinh doanh của cửa hàng
Kiểm tra việc thực hiện quy định nội quy của nhân viên tại các cửa hàng Lên đơn đặt hàng cho cửa hàng. Lên đơn điều chuyển hàng giữa các nhóm cửa hàng để tối ưu hàng tồn kho Lên Layout bố trí quầy kệ nhãn hàng để trưng bày tại cửa hàng Giám sát việc trưng bày hàng hóa tại cửa hàng Giám sát việc thực hiện các chương trình marketing tại cửa hàng.
Kiểm tra việc thực hiện quy định nội quy của nhân viên tại các cửa hàng
Lên đơn đặt hàng cho cửa hàng.
Lên đơn điều chuyển hàng giữa các nhóm cửa hàng để tối ưu hàng tồn kho
Lên Layout bố trí quầy kệ nhãn hàng để trưng bày tại cửa hàng
Giám sát việc trưng bày hàng hóa tại cửa hàng
Giám sát việc thực hiện các chương trình marketing tại cửa hàng.
Đảm bảo hình ảnh thương hiệu
Giám sát các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ tại cửa hàng Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ hoạt động bán hàng được sử dụng tốt đúng yêu cầu
Giám sát các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ tại cửa hàng
Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ hoạt động bán hàng được sử dụng tốt đúng yêu cầu
Đào tạo nhân viên bán hàng tại cửa hàng
Hỗ trợ tuyển dụng nhân viên bán hàng. Cửa hàng trưởng tại các cửa hàng Đào tạo nhân viên mới các quy định và quy trình làm việc tại cửa hàng Hướng dẫn triển khai các chương trình mới quy định mới cho nhân viên tại các cửa hàng khi phát sinh ĐIều chuyển sắp xếp nhân sự để đảm bảo hoạt động vận hành của các cửa hàng
Hỗ trợ tuyển dụng nhân viên bán hàng. Cửa hàng trưởng tại các cửa hàng
Đào tạo nhân viên mới các quy định và quy trình làm việc tại cửa hàng
Hướng dẫn triển khai các chương trình mới quy định mới cho nhân viên tại các cửa hàng khi phát sinh
ĐIều chuyển sắp xếp nhân sự để đảm bảo hoạt động vận hành của các cửa hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học , ưu tiên ứng viên chuyên môn trong ngành Quản trị kinh doanh, Marketing. Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực Bán lẻ, trong đó ít nhất 1năm ở vai tròquản lý cửa hàng bán lẻ, siêu thị Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt Thông thạo vi tính văn phòng,. Kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề tốt. Nhạy bén với con số. Có tính chủ động và sáng tạo. Có tố chất lãnh đạo, quản lý ,leader Tính bảo mật và cẩn trọng rất cao. Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
Tốt nghiệp Đại Học , ưu tiên ứng viên chuyên môn trong ngành Quản trị kinh doanh, Marketing.
Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực Bán lẻ, trong đó ít nhất 1năm ở vai tròquản lý cửa hàng bán lẻ, siêu thị
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Thông thạo vi tính văn phòng,.
Kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề tốt.
Nhạy bén với con số.
Có tính chủ động và sáng tạo.
Có tố chất lãnh đạo, quản lý ,leader
Tính bảo mật và cẩn trọng rất cao.
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Tại Công ty cổ phần Việt Tinh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt cao cấp Môi trường làm việc trẻ trung, năng động Lương, thưởng hiệu quả công việc Quà sinh nhật, quà quốc tế thiếu nhi Du lịch, team building gắn kết thành viên Các phúc lợi khác
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt cao cấp
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Lương, thưởng hiệu quả công việc
Quà sinh nhật, quà quốc tế thiếu nhi
Du lịch, team building gắn kết thành viên
Các phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Việt Tinh Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Việt Tinh Anh

Công ty cổ phần Việt Tinh Anh

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 33-35, Đường D4, KDC Him Lam, Tân Hưng, Quận 7, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

