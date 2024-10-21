Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Việt Tinh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 04, Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục đích công việc:

Giám sát hoạt động kinh doanh của nhóm cửa hàng Chịu trách nhiệm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của nhóm cửa hàng mình phụ trách theo target đã đề ra Đảm bảo hình ảnh cửa hàng , thương hiệu của các Cửa hàng phụ trách Đào tạo, hướng dẫn nhân viên tại các cửa hàng phụ trách Chịu trách nhiệm kết quả doanh thu của cửa hàng Cân đối target giữa nhóm cửa hàng phụ trách Đốc thúc và thúc đẩy nhân viên hoàn thành target đề ra Đưa phương án tăng doanh thu của từng cửa hàng quản lý

Kiểm tra việc thực hiện quy định nội quy của nhân viên tại các cửa hàng Lên đơn đặt hàng cho cửa hàng. Lên đơn điều chuyển hàng giữa các nhóm cửa hàng để tối ưu hàng tồn kho Lên Layout bố trí quầy kệ nhãn hàng để trưng bày tại cửa hàng Giám sát việc trưng bày hàng hóa tại cửa hàng Giám sát việc thực hiện các chương trình marketing tại cửa hàng.

Giám sát các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ tại cửa hàng Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ hoạt động bán hàng được sử dụng tốt đúng yêu cầu

Hỗ trợ tuyển dụng nhân viên bán hàng. Cửa hàng trưởng tại các cửa hàng Đào tạo nhân viên mới các quy định và quy trình làm việc tại cửa hàng Hướng dẫn triển khai các chương trình mới quy định mới cho nhân viên tại các cửa hàng khi phát sinh ĐIều chuyển sắp xếp nhân sự để đảm bảo hoạt động vận hành của các cửa hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học , ưu tiên ứng viên chuyên môn trong ngành Quản trị kinh doanh, Marketing. Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực Bán lẻ, trong đó ít nhất 1năm ở vai tròquản lý cửa hàng bán lẻ, siêu thị Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt Thông thạo vi tính văn phòng,. Kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề tốt. Nhạy bén với con số. Có tính chủ động và sáng tạo. Có tố chất lãnh đạo, quản lý ,leader Tính bảo mật và cẩn trọng rất cao. Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Tại Công ty cổ phần Việt Tinh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt cao cấp Môi trường làm việc trẻ trung, năng động Lương, thưởng hiệu quả công việc Quà sinh nhật, quà quốc tế thiếu nhi Du lịch, team building gắn kết thành viên Các phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Việt Tinh Anh

