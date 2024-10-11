Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 68 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Quản lý, đào tạo và phát triển team sales. Thiết lập mục tiêu doanh thu của team theo yêu cầu của Ban Giám đốc.. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch nhằm đạt mục tiêu của team. Đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên trong team. Báo cáo và đánh giá kết quả kinh doanh, thông tin đối thủ cũng như khách hàng tiềm năng. Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng chủ động xây dựng kế hoạch cho team. Có kinh nghiệm sales từ 3 năm (ưu tiên mảng tư vấn giáo dục). Ưu tiện kinh nghiệm quản lý team telesales (mở cơ hội cho các senior sales ứng tuyển). Kỹ năng quản lý, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm. Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản 10.000.000 - 13.000.000đ + Commission theo doanh số cá nhân + doanh số team. (upto 25.000.000đ) Lương cứng không phụ thuộc doanh số (lương thưởng tại QTS luôn rõ ràng và trả đúng lịch hàng tháng) Chỉ làm việc 7,5 giờ/ngày từ thứ 2 - thứ 6. Văn hóa không OT, đảm bảo Work-life-balance. Tham gia đầy đủ BHXH-BHYT-BHTN theo quy định Nhà nước. Nghỉ phép hưởng lương tối đa mỗi tháng 1 ngày. Nghỉ hưởng lương vào các ngày Quốc Lễ và Tết Việt Nam. Thưởng bằng tiền hoặc hiện vật từ quỹ công đoàn các dịp Quốc Lễ, Sinh nhật, Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch. Lương tháng 13 tính nguyên lương khi làm đủ từ 12 tháng trở lên. Học bổng cho các chương trình đào tạo của QTS Australia (85% Khóa học QTS English và khóa học QTS Diploma cho bản thân và học bổng ưu đãi cho người thân ruột thịt). Môi trường làm việc theo văn hóa hợp tác, tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu mang lại trải nghiệm và lợi ích tốt nhất cho khách hàng. Ban lãnh đạo xem nhân viên là trọng tâm, tôn trọng và trao quyền. Thời gian làm việc: 8h30 - 17h15 (7,5h/ngày) Thứ 2 - thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin