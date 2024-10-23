Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Sản Xuất Và Đầu Tư Thương Mại Phước Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu

Mức lương 5 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK 943 DỊCH VỤ 22 HÀNG BÈ, MẬU LƯƠNG , KIẾN HƯNG , Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

Tham gia vào đội ngũ bán hàng của công ty, trực tiếp tiếp xúc và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm thời trang của công ty. Nắm vững kiến thức về sản phẩm, hiểu rõ ưu điểm, tính năng, giá trị của từng sản phẩm để tư vấn hiệu quả cho khách hàng. Thực hiện các hoạt động bán hàng tại cho các cửa hàng, showroom, hoặc online (nếu có). Chăm sóc khách hàng, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ. Thực hiện các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm theo chỉ đạo của quản lý. Tham gia các chương trình khuyến mãi, sự kiện của công ty. Báo cáo kết quả công việc cho quản lý theo định kỳ.

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực thời trang. Năng động, nhiệt tình, có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục khách hàng. Yêu thích thời trang, am hiểu xu hướng thời trang hiện tại. Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, ham học hỏi. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty TNHH Sản Xuất Và Đầu Tư Thương Mại Phước Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chăm sóc khách hàng. Được hưởng mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát cùng công ty. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Và Đầu Tư Thương Mại Phước Thịnh

