Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN BLUERA VIỆT NHẬT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 466 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tư vấn và bán các sản phẩm xe điện cho khách hàng tại showroom hoặc các kênh bán hàng online Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, tìm kiếm khách hàng tiềm năng Giới thiệu đầy đủ thông tin về sản phẩm, tính năng, giá cả và chính sách bán hàng cho khách hàng Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng, từ tư vấn đến hoàn tất thủ tục Thực hiện các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm tại khu vực được phân công Theo dõi thị trường xe điện, cập nhật thông tin về sản phẩm mới và đối thủ cạnh tranh Báo cáo kết quả bán hàng và đề xuất giải pháp cải thiện doanh số Tham gia các chương trình đào tạo, hội thảo về sản phẩm xe điện

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng xe điện hoặc ô tô Tốt nghiệp THPT trở lên, hoặc ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến kinh doanh, marketing Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán với khách hàng Năng động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN BLUERA VIỆT NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng theo doanh số bán hàng và hiệu quả công việc Được đào tạo bài bản về sản phẩm xe điện và kỹ năng bán hàng Cơ hội thăng tiến trong ngành công nghiệp xe điện đang phát triển mạnh mẽ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật và các chế độ về ốm đau, thai sản, kết hôn, tử tuất Cơ hội được tiếp xúc với công nghệ mới và xu hướng phát triển của ngành xe điện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN BLUERA VIỆT NHẬT

