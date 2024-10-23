Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN BLUERA VIỆT NHẬT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN BLUERA VIỆT NHẬT
- Hồ Chí Minh: 466 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tư vấn và bán các sản phẩm xe điện cho khách hàng tại showroom hoặc các kênh bán hàng online
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Giới thiệu đầy đủ thông tin về sản phẩm, tính năng, giá cả và chính sách bán hàng cho khách hàng
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng, từ tư vấn đến hoàn tất thủ tục
Thực hiện các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm tại khu vực được phân công
Theo dõi thị trường xe điện, cập nhật thông tin về sản phẩm mới và đối thủ cạnh tranh
Báo cáo kết quả bán hàng và đề xuất giải pháp cải thiện doanh số
Tham gia các chương trình đào tạo, hội thảo về sản phẩm xe điện
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng xe điện hoặc ô tô
Tốt nghiệp THPT trở lên, hoặc ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến kinh doanh, marketing
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán với khách hàng
Năng động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao
Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Tin học văn phòng cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN BLUERA VIỆT NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng theo doanh số bán hàng và hiệu quả công việc
Được đào tạo bài bản về sản phẩm xe điện và kỹ năng bán hàng
Cơ hội thăng tiến trong ngành công nghiệp xe điện đang phát triển mạnh mẽ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật và các chế độ về ốm đau, thai sản, kết hôn, tử tuất
Cơ hội được tiếp xúc với công nghệ mới và xu hướng phát triển của ngành xe điện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN BLUERA VIỆT NHẬT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI