Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35 đường 49 - BTT, Bình Trưng Tây, Thủ Đức

Kinh doanh/Bán hàng

- Tìm kiếm và phát triển các điểm đặt máy (merchant) mới cho công ty.

- Thuyết phục các merchant đồng ý đặt máy của chúng ta tại địa điểm của họ.

- Giới thiệu rõ ràng tính năng sản phẩm và lợi ích đem lại cho merchant.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các merchant hiện có.

- Theo dõi và báo cáo kết quả phát triển thị trường.

- Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo việc triển khai và vận hành máy suôn sẻ.

Yêu Cầu Công Việc

- Chưa có kỹ năng sẽ được đào tạo

- Có giao tiếp tốt.

- Trẻ trung, năng động, chăm chỉ trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh và chế độ hoa hồng hấp dẫn

- Lương cơ bản: tối thiểu 9 triệu + HH => thu nhập trung bình tới 24 triệu ++/ tháng

- Thưởng theo hiệu quả công việc và doanh số đạt được.

- Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Pháp luật: BHYT, BHXH, BHTN...

- Hưởng 12 ngày nghỉ phép/năm

- Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước

- Có thưởng vào những dịp lễ tết

- Học hỏi kiến thức về sản phẩm, thị trường, ngoại ngữ.

- Được hướng dẫn phát triển kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo

- Du lịch, Team Building hàng năm

- Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

- Được đào tạo và nâng cao kỹ năng bán hàng, phát triển thị trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG

