Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần Base Enterprise TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ Phần Base Enterprise TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Công ty Cổ Phần Base Enterprise TOP CÔNG TY

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ Phần Base Enterprise TOP CÔNG TY

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tháp Jasmine 1, Hà Đô Centrosa Garden

- 200 Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh., Quận 10

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1. Sales Development Representative (SDR) sẽ làm gì?
Chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ các nguồn khác nhau (inbound & outbound) Tạo quan hệ, tìm hiểu và thẩm thấu nhu cầu/bài toán của khách hàng. Khơi gợi, nuôi dưỡng sự quan tâm của khách hàng với sản phẩm/dịch vụ tương thích của Base bằng cách áp dụng các phương pháp dưỡng lead (Bài content, Sự kiện, kết nối cá nhân,...) Set-up cuộc gặp tư vấn giữa khách hàng tiềm năng và chuyên viên tư vấn của Base. Đảm nhận KPI về số lượng cuộc gặp tư vấn giải pháp mới được tạo ra cho đội ngũ consultant. Xây dựng mối quan hệ với Doanh nghiệp, mở rộng mạng lưới quan hệ với các cấp Lãnh đạo, C - Levels để phát triển tập Khách Hàng mới. Đặc biệt là tập Doanh nghiệp phân khúc Mid & Big Enterprise.
Chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ các nguồn khác nhau (inbound & outbound)
Tạo quan hệ, tìm hiểu và thẩm thấu nhu cầu/bài toán của khách hàng.
Khơi gợi, nuôi dưỡng sự quan tâm của khách hàng với sản phẩm/dịch vụ tương thích của Base bằng cách áp dụng các phương pháp dưỡng lead (Bài content, Sự kiện, kết nối cá nhân,...)
Set-up cuộc gặp tư vấn giữa khách hàng tiềm năng và chuyên viên tư vấn của Base.
Đảm nhận KPI về số lượng cuộc gặp tư vấn giải pháp mới được tạo ra cho đội ngũ consultant.
Xây dựng mối quan hệ với Doanh nghiệp, mở rộng mạng lưới quan hệ với các cấp Lãnh đạo, C - Levels để phát triển tập Khách Hàng mới. Đặc biệt là tập Doanh nghiệp phân khúc Mid & Big Enterprise.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 1999 - 2002 Khả năng huấn luyện: Khả năng tự học, hấp thụ kiến thức và áp dụng vào huấn luyện. Không sợ từ chối và thất bại, chúng ta chỉ có thể học được những bài học lớn thông qua làm việc, thất bại, no pain - no gain! Có khát vọng, thích dấn thân, thích chinh phục thử thách mới, khám phá năng lực và giới hạn của bản thân, không ngại khó, ngại khổ, còn tuổi trẻ, còn sức khoẻ, thích sống 1 cuộc đời có ý nghĩa. Bạn sẽ có lợi thế hơn trong vị trí này nếu: Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty khởi nghiệp, công nghệ. Thành thạo 1 trong số các kĩ năng: Research data khách hàng, Gọi điện, Sáng tạo content, Thiết lập mối quan hệ (trên social media hoặc networking trực tiếp).
Độ tuổi: 1999 - 2002
Khả năng huấn luyện: Khả năng tự học, hấp thụ kiến thức và áp dụng vào huấn luyện.
Không sợ từ chối và thất bại, chúng ta chỉ có thể học được những bài học lớn thông qua làm việc, thất bại, no pain - no gain!
Có khát vọng, thích dấn thân, thích chinh phục thử thách mới, khám phá năng lực và giới hạn của bản thân, không ngại khó, ngại khổ, còn tuổi trẻ, còn sức khoẻ, thích sống 1 cuộc đời có ý nghĩa.
Bạn sẽ có lợi thế hơn trong vị trí này nếu:
Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty khởi nghiệp, công nghệ.
Thành thạo 1 trong số các kĩ năng: Research data khách hàng, Gọi điện, Sáng tạo content, Thiết lập mối quan hệ (trên social media hoặc networking trực tiếp).

Tại Công ty Cổ Phần Base Enterprise TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng (7,000,000 - 9,000,000 VND) + Thưởng KPI (Theo tháng) + Phụ cấp (Điện thoại) (100% Lương thử việc) --- Tổng thu nhập trung bình dao động: 12m - 20m/Tháng. Voucher miễn phí 100% các khóa học về Quản Trị Base Academy+ (DX - Leader). Lộ trình phát triển/ thăng tiến rõ ràng, review performance định kỳ 3 tháng/lần, Level up 6 tháng/ 1 lần. Chăm sóc sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ, gói bảo hiểm PTI cho nhân viên trên 1 năm làm việc. Company Trip, Lương tháng 13, Sinh nhật, Happy Hour, Lễ, 8/3, 20/10, Thưởng, Bảo hiểm, Phụ cấp,... theo Luật Lao Động và chính sách Công ty.
Thu nhập = Lương cứng (7,000,000 - 9,000,000 VND) + Thưởng KPI (Theo tháng) + Phụ cấp (Điện thoại) (100% Lương thử việc) --- Tổng thu nhập trung bình dao động: 12m - 20m/Tháng.
Tổng thu nhập trung bình dao động: 12m - 20m/Tháng.
Voucher miễn phí 100% các khóa học về Quản Trị Base Academy+ (DX - Leader).
Lộ trình phát triển/ thăng tiến rõ ràng, review performance định kỳ 3 tháng/lần, Level up 6 tháng/ 1 lần.
Chăm sóc sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ, gói bảo hiểm PTI cho nhân viên trên 1 năm làm việc.
Company Trip, Lương tháng 13, Sinh nhật, Happy Hour, Lễ, 8/3, 20/10, Thưởng, Bảo hiểm, Phụ cấp,... theo Luật Lao Động và chính sách Công ty.
Giá trị mang lại từ công việc:
Cơ hội học, khám phá, thử thách tại công ty B2B SAAS tiên phong ở thị trường Việt Nam. Làm việc trực tiếp với cấp quản lý, C-levels trong đa dạng lĩnh vực, ngành nghề; mở rộng mạng lưới network cá nhân. Hiểu được cách thức vận hành, quản trị Doanh Nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
Cơ hội học, khám phá, thử thách tại công ty B2B SAAS tiên phong ở thị trường Việt Nam.
Làm việc trực tiếp với cấp quản lý, C-levels trong đa dạng lĩnh vực, ngành nghề; mở rộng mạng lưới network cá nhân.
Hiểu được cách thức vận hành, quản trị Doanh Nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Base Enterprise TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Base Enterprise TOP CÔNG TY

Công ty Cổ Phần Base Enterprise TOP CÔNG TY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 Tòa A GoldSeason, 47 Nguyễn Tuân, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội

