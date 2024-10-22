Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TP Nha Trang, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Giới Thiệu: Công ty chuyên nhập khẩu và phân phối sỉ và lẻ mặt hàng thức uống có cồn: bia, soju, rượu mạnh, rượu vang, nước trái cây, syrup, ly thủy tinh…. hàng nhập khẩu 100%

Công ty chuyên nhập khẩu và phân phối sỉ và lẻ mặt hàng thức uống có cồn: bia, soju, rượu mạnh, rượu vang, nước trái cây, syrup, ly thủy tinh…. hàng nhập khẩu 100%

Tuyển dụng nhân viên Sale / Giám Sát làm một trong những kênh sau:

I. Kênh Siêu Thị (MT)

II. Kênh Cửa Hàng Thị Trường (GT)

III. Kênh Khách Sạn - Nhà Hàng - Cafe - Catering…..(Horeca/ Barista)

1. CHI TIẾT CÔNG VIỆC: (Job details)

Thực hiện công tác kinh doanh, bán hàng, quản lý khu vực kinh doanh. Công tác chăm sóc khách hàng, duy trì doanh số bán hàng theo qui định. Thực hiện công tác nghiên cứu khách hàng, thị trường để giới thiệu sản phẩm. Báo cáo thông tin khách hàng, kết quả kinh doanh bán hàng cho Ban lãnh đạo công ty. Trực tiếp thực hiện công việc quản lý, xử lý các hoạt động kinh doanh bán hàng với khách hàng của công ty thông qua khả năng ứng dụng thành thạo các kỹ năng, kỹ thuật đàm phán, ngoại giao và liên kết. Thông tin chi tiết liên quan đến công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

2. TRÁCH NHIỆM CHÍNH:

Làm việc trực tiếp với các khách hàng hiện tại, khách hàng tiềm năng và phối hợp với các bộ phận liên quan trong công ty nhằm thực hiện thành công các chiến lược kinh doanh, đạt mục tiêu doanh số. Quản lý dịch vụ khách hàng gồm: hậu mãi, các cam kết và duy trì mối quan hệ với khách hàng ở các cấp, đảm bảo sự thông suốt trong quá trình bán hàng. Quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động quảng cáo, tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm của Công ty tại khu vực mình phụ trách. Khảo sát và phân tích thị trường: phân tích và dự báo xu hướng phát triển sản phẩm, hoạt động kinh doanh và tình hình cạnh tranh trên thị trường và đề ra những mục tiêu rõ ràng và phù hợp với những mục tiêu thị trường. Lập kế hoạch và triển khai phát triển mạng lưới khách hàng, tăng doanh số bán hàng. Phân tích các dữ liệu về doanh số, dự báo các xu hướng cho sự phát triển công tác bán hàng của công ty. Thực hiện công tác đào tạo, huấn luyện nhân viên trực thuộc: kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp với khách hàng, thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, báo cáo, cách thức trưng bày, bảo quản sản phẩm...

HCM: 10 Trương Đình Hội, Phường 16, Quận 8, HCM Hà Nội: Số 2 ngõ 36 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Nam & nữ , tuổi Từ 22 đến 38 tuổi

Có kinh nghiệm trong việc bán hàng, giám sát bán hàng. Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, F&B (thực phẩm, đồ uống) ít nhất 1 năm kinh nghiệm Có ít kinh nghiệm sẽ được đào tạo Sẵn sàng đi công tác tỉnh trong thời gian làm việc. Sức khỏe tốt. Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc. Đam mê yêu thích công việc kinh doanh, mong muốn công việc có mức thu nhập tốt và gia tăng cơ hội nâng cao các kỹ năng toàn diện. Kỹ năng đàm phán và thuyết phục tốt. Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt. Chủ động và tích cực. Biết xác định mục tiêu và hướng đến kết quả. Có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực cao, trung thực, tự tin, không cần giám sát nhiều. Tác phong chuyên nghiệp, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thoải mái , lịch sự, sang trọng, đẳng cấp. Cơ hội thăng tiến đối với nhân viên làm việc gắn bó lâu dài Lương + Thưởng Hoa Hồng/ Thưởng lễ/ Tết/ thưởng cuối năm cao. Luôn có những chương trình thưởng hấp dẫn. Quy chế tăng lương/ thưởng rõ ràng, định kỳ,…. Xem xét tăng lương theo năng lực Du lịch hằng năm trong nước và nước ngoài, party cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH

