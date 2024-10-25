Tuyển Sales thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Ngõ 579, Đường Phạm Văn Đồng, Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

1. Sử dụng các nền tảng ngoại thương có liên quan của công ty, chẳng hạn như Alibaba, v.v., để công bố thông tin sản phẩm, trả lời các câu hỏi và email của khách hàng, quảng bá và bán sản phẩm của công ty, nhận đơn đặt hàng và hoàn thành mục tiêu bán hàng.

2. Tích cực phát triển khách hàng mới thông qua nhiều kênh khác như Google, Linkedin, Facebook và tham gia các triển lãm trong và ngoài nước, đồng thời thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

3. Chịu trách nhiệm đàm phán kinh doanh với khách hàng, cung cấp thông tin sản phẩm, báo giá, mẫu và hỗ trợ kỹ thuật. Sau khi xác nhận đơn hàng, theo dõi đơn hàng hoàn chỉnh, chất lượng và giao hàng, thu tiền thanh toán, giao hàng, v.v. và cung cấp dịch vụ sau bán hàng;

4. Công việc hàng ngày chủ yếu liên quan đến việc giao tiếp với khách hàng qua email tiếng Anh. Khi cần thiết, tôi sẽ liên lạc với khách hàng qua điện thoại hoặc video và tiếp đón khách hàng ghé thăm.

5. Hoàn thành các công việc khác được lãnh đạo giao.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Trình độ từ cao đẳng trở lên, thông thạo tiếng Anh, có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo trong viết email và giao tiếp bằng lời nói.

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh hoặc chuyên ngành thương mại quốc tế.

- Có hơn hai năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng xuất nhập khẩu.

Tại CÔNG TY TNHH YUE HAI DA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 15 triệu đến 18 triệu

(có thể thuận khi phỏng vấn ) .

Ngoài ra, dựa trên tình hình kinh doanh sẽ có thưởng theo doanh số, càng nhiều đơn hàng thì thưởng càng cao. Cụ thể sẽ được xác định dựa trên kết quả phỏng vấn.

- Được đầy đủ chế độ BHXH

- Bao 1 bữa cơm

- Lễ , tết , trợ cấp , thưởng đầy đủ

- Môi trường thân thiện , thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YUE HAI DA VIỆT NAM

