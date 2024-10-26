Tuyển Sales thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 151 Ngõ 75 Trần Quang Diệu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

– Tìm hiểu các thông tin về thị trường, đối thủ, sản phẩm và khách hàng về mảng thiết bị y tế

– Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì và phát triển quan hệ kinh doanh với các khách hàng hiện có

– Tư vấn cho khách hàng lựa chọn các sản phẩm phù hợp, giới thiệu và bán các sản phẩm phụ trách

– Đàm phán thương thảo với khách hàng về sản phẩm, giá cả và các điều khoản liên quan, lên dự thảo hợp đồng và lập thủ tục ký kết hợp đồng

– Lên danh mục thầu và theo dõi thầu tại các địa bàn được giao.

– Theo dõi việc thực hiện hợp đồng, kiểm soát công nợ

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Độ tuổi từ 23- 35 tuổi

- Trình độ từ Cao đẳng/ Đại học trở lên khối y dược, kinh tế, điện tử y sinh, công nghệ sinh học, ...

– Ưu tiên ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty kinh doanh trong lĩnh vực y tế, dược phẩm bán hàng qua kênh ETC hoặc có thể đào tạo.

– Khả năng giao tiếp, đàm phán thuyết trình tốt

– Trung thực, năng động, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc

– Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, chịu áp lực công việc tốt.

Tại Công ty Cổ phần Novamed Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương cứng: từ 15 triệu + Thưởng performance theo doanh số hấp dẫn. Thu nhập: 20- 25 triệu

– Được tham gia các khóa đào tạo kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm

– Được hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành.

– Các phúc lợi khác:

+ Hỗ trợ công tác phí, điện thoại, thẻ taxi phục vụ công việc

+ Bảo hiểm sức khỏe

+ Thưởng các ngày lễ, quà trung thu, tết thiếu nhi, các chương trình nghỉ mát, du xuân, sinh nhật công ty, team teambuilding thú vị gắn kết các thành viên

+ Các chính sách thưởng hấp dẫn khác: Best seller, best employee, khác...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Novamed Việt Nam

