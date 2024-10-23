Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà 12A, Núi Thành, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tiếp nhận, tư vấn bán hàng cho khách hàng có nhu cầu dịch vụ hóa đơn điện tử, chữ ký số,... từ các nguồn của công ty. Tìm kiếm, phát triển các khách hàng mới mua dịch vụ công ty. Hoàn tất các thủ tục, hồ sơ, hợp đồng cho khách hàng. Xây dựng, duy trì, phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng. Hỗ trợ khách hàng và phối hợp với các phòng ban triển khai cung cấp dịch vụ, hỗ trợ cho khách hàng. Tham gia các hoạt động, sự kiện phát triển thương hiệu cho công ty. Đề xuất cải tiến và báo cáo công việc cho quản lý. Thực hiện các công việc khác do quản lý trực tiếp phân công.

Ưu tiên chuyên ngành kinh doanh, kế toán. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo Yêu thích công việc bán hàng, giao tiếp với khách hàng Thành thạo vi tính văn phòng (word, excel,..) Trung thực, tích cực, cầu tiến và có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tối thiểu 6,5 triệu đồng. Thu nhập từ 7,5 triệu – 20 triệu đồng (Lương Cơ bản + KPI + Hoa hồng + Thưởng) Được cung cấp trang thiết bị làm việc tiện nghi, hiện đại. Được làm việc trong công ty hàng đầu về dịch vụ công nghệ thông tin. Được đào tạo kiến thức dịch vụ, kỹ năng bán hàng. Môi trường văn hóa năng động, thân thiện và chuyên nghiệp. Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động. Thưởng định kì các ngày Lễ, Tết và thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm. Thường xuyên được đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cơ hội thăng tiến cho người có năng lực. Tham gia Teambuilding hàng năm, các hoạt động vui chơi trong nội bộ công ty: Sinh nhật theo quý, Family day, Halloween, Giáng sinh,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO

